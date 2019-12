Mercato : Olivier Giroud n’exclut pas un retour en ligue 1

Avenir de Giroud – Il y’a quelques mois, l’attaquant français acceptait de prolonger en faveur des Blues de Chelsea, malgré une situation difficile avec son ex-entraineur qui le préférait sur le banc. Mais l’arrivée de Franck Lampard n’a rien changé à la situation de l’international français qui voit désormais sa place en équipe de France menacée, tout comme sa carrière professionnelle. A l’approche du mercato, le joueur reste ouvert à toutes les possibilités.

En manque de temps de jeu avec les bleus de Chelsea, Olivier Giroud pourrait voir son absence de titularisation lui coûter sa place à l’Euro 2020 avec l’Equipe de France. Si Didier Deschamps a continué à faire confiance à son attaquant en sélection nationale, en dépit du faible temps de jeu auquel il a eu droit en club depuis le début de la saison, l’entraineur français se montrera sans doute beaucoup plus rigoureux dans ses choix en équipe de France pour l’Euro 2020. Pour se donner une chance d’être sélectionné avec les Bleus pour cette compétition, très peu d’options s’offrent à l’international français. Son nouvel entraineur, à savoir Franck Lampard, devrait lui accorder un temps de jeu beaucoup plus conséquent sur le terrain en Premier comme en ligue des champions. Dans le cas échéant, l’attaquant français devrait se résoudre à poser ses valises dans un autre club où sa titularisation dans le 11 de départ serait une réalité. Pour l’heure, cette seconde option, à savoir quitter Chelsea semble être la plus probable, étant donné que Giroud n’entre toujours pas dans le schéma tactique mis en place par le nouveau manager des Blues. Concernant son hypothétique départ pour ce mercato, le champion du monde 2018 en Russie reste ouvert à toutes les opportunités.

Après plusieurs années passées en Premier League, Olivier Giroud va-t-il rebondir en ligue 1 à la faveur du mercato estival ? Seule certitude du moment, l’avenir de l’international français à Chelsea se jouera lors de l’ouverture du prochain marché des transferts. Si certains estiment que quitter la Premier League pour le championnat français, qui plus est un club comme Chelsea, serait un retour en arrière pour le joueur, son départ de l’effectif des bleus semblerait tout à fait justifier. Alors qu’il avait prolongé avec les blues sous l’ère de Conté, le footballeur français n’a disputé que très peu de minutes sur le terrain : «J’ai eu peu de temps de jeu en Championnat, et ça ne m’a pas enchanté. A chaque fois que j’ai joué, j’ai essayé d’être efficace pour l’équipe, de ne pas baisser les bras et de me battre. Ça c’est bien passé avec un joli titre au final. On va repartir sur une année, il y aura quelques changements, on verra bien. Je suis heureux et j’ai hâte de reprendre la saison prochaine…Je suis très content pour lui qu’il ait pu gagner son premier titre, même si ça n’a pas été facile pour moi. On voulait lui offrir. Quand je ne comprenais pas ses choix, je suis allé le voir dans son bureau, on a eu une conversation classique entre un joueur et son coach. Il m’avait donné des explications. Ce qui a été embêtant c’est quand en janvier, il a préféré recruter Gonzalo Higuain. Mon temps de jeu ne s’est pas amélioré et ça n’a pas été facile à encaisser. J’ai essayé de garder le cap afin de rester concentré», confiait Giroud au mois de juin. Une situation qui ne s’est hélas pas amélioré sous Lampard.

Giroud prêt à tout pour l’Euro 2020

«Une priorité. Ce sera peut-être l’un de mes derniers challenges en Bleu. J’ai l’Euro en ligne de mire. Je suis concentré sur cet objectif et je vais tout faire pour y aller… Pour le moment, je suis un joueur de Chelsea. J’ai encore quelques matches à jouer avec ce club d’ici l’ouverture du mercato. Ensuite, on va s’asseoir autour d’une table et prendre la meilleure décision pour moi. La France fait partie des solutions.», révèle le joueur dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré.