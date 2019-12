Ballon d’or africain : Klopp tranche entre Mané et Salah

Joueur africain de l’année – Encore une fois, Mohamed Salah et Sadio Mané se disputeront le trophée du ballon d’or africain, une récompense qui échappe à l’international sénégalais depuis deux ans, car devancé sur le podium par son coéquipier égyptien de Liverpool. Entraineur de Liverpool depuis quatre ans, Jurgen Klopp s’est exprimé sur cette distinction individuelle que l’une de ses deux stars devrait sans surprise remporter d’ici une semaine.

C’est à l’occasion des CAF Awards 2019 que sera désigné le prochain ballon d’or africain. Auréolé de deux trophées, Mohamed Salah figure parmi les grands favoris pour cette récompense individuelle. Mais cette année, la bataille sera rude, en raison des performances XXL de son coéquipier sénégalais Sadio Mané. Arrivé en quatrième position dans le classement du BO France football, le sénégalais est l’un des grands favoris pour le titre du joueur africain de l’année. Vainqueur de la ligue des champions, tout comme Salah d’ailleurs, le sénégalais a réalisé une meilleure performance en Coupe d’Afrique des Nations que l’international égyptien. Cependant, le sénégalais est passé à côté de la CAN en s’inclinant en finale face à l’Algérie. L’algérien Riyad Marhez pourrait bien être la surprise du ballon d’or africain cette année, d’autant plus qu’il a été champion d’Afrique avec les fennecs d’Algérie il y’a quelques années. Interrogé sur cette cérémonie de distinction, l’entraineur des Reds de Liverpool refuse de choisir entre ses deux joueurs favoris pour cette récompense, à savoir Mané et Salah.

Le vainqueur du ballon d’or africain 2019 sera connu d’ici peu, au mois de janvier pour être plus précis. Il y’a environ un mois, la Confédération africaine de football rendait public la liste officielle des trente joueurs nominés pour cette récompense. Comme on pouvait déjà s’en douter Sado Mané et Mohamed Salah figurent sur la liste des joueurs nominés pour le trophée du footballeur africain de l’année. Vainqueur du prix lors deux précédentes éditions, le footballeur égyptien ne serait pas le véritable favori pour cette récompense cette année, en raison de sa prestation assez moyenne avec les pharaons, lors de la précédente coupe d’Afrique des Nations. Vainqueur de la CAN avec les fennecs, Riyad Mahrez qui a déjà remporté ce trophée une fois, pourrait bien rempiler avec un deuxième trophée cette année, d’autant plus qu’il a terminé dans le classement des meilleurs buteurs de la CAN, tout comme Sadio Mané d’ailleurs. L’entraineur de Liverpool a été récemment interrogé sur cette concurrence qui oppose ses deux attaquants pour le titre du joueur africain de l’année. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le manager des Reds a du mal à choisir entre ses deux vedettes pour ce trophée : «J’aime Sadio Mané et Mohamed Salah. Le joueur africain de l’année ? Pour moi, ce serait facile, il y aurait les deux premières places, c’est aussi facile que ça. J’ai reçu un autre prix cette semaine. Donc pour quelqu’un qui ne croit pas aux prix individuels, surtout pour les entraîneurs, j’ai reçu beaucoup de prix cette année. Ce sont tous les deux des joueurs incroyables. Je ne sais pas ce qui sera décidé, mais quelqu’un le fera et ils mériteraient tous les deux de l’emporter.», a confié l’entraineur de Liverpool.

Aliou Cissé vote pour Mané

«Le ballon d’Or est une distinction individuelle et si on regarde sur cette année 2019, au regard des performances de Sadio Mané, gagner ce ballon d’Or africain est une évidence. Il y a des années où un joueur surnage les autres. Pour ce ballon d’Or là, je ne peux pas imaginer qu’un autre joueur le gagne à part 2019 Sadio Mané… Il a continué à performer après la Can 2019. Personnellement, je pense que Sadio Mané passe logiquement devant tout le monde, même si, derrière il y a du monde comme Mohamed Salah ou encore Ryad Mahrez. Avec ce classement du ballon d’Or France Football où les meilleurs du monde. Du coup, logiquement, pour le Ballon d’or africain, cette fois-ci je pense que ce sera Sadio Mané», indique Aliou Cissé, le coach du Sénégal.