AS Monaco : limogé, Leonardo Jardim règle ses comptes

Limogeage de Jardim – Le retour providentiel tant espéré avec le manager portugais se transformera au bout de quelques mois en cauchemar pour les monégasques. Prenant en considération la situation catastrophique du club en ligue 1, la direction du club de la principauté annoncera le limogeage du tacticien portugais qui avait pourtant offert à l’As Monaco un titre de champion il y’a quelques années.

Il n’aura pas fallu longtemps à Leonardo Jardim pour briser le silence sur son retour manqué à l’AS Monaco. Sollicité d’urgence par le club pour succéder au français Thierry Henry, le portugais ne fera pas mieux que son prédécesseur, même si ses résultats sont nettement appréciables sur la durée, comparé à ceux du manager français. Quoi qu’il en soit, l’ASM s’est doté d’un nouvel entraineur dont l’objectif sera visiblement de tenter de sauver une saison déjà compliquée pour le club de la principauté. Malgré une remontée au classement avant la trêve de noël, le sélectionneur portugais a été démis de ses fonctions. Le départ de l’entraineur portugais intervient dans un contexte de tension avec la direction du club. Au mois d’août le portugais annonçait qu’il démissionnerait de son poste si des renforts supplémentaires n’étaient pas mis à sa disposition. Les monégasques qui visent désormais le podium européen pour la saison prochaine ont décidé de confier cette lourde mission au manager espagnol Robert Moreno qui vient de qualifier son pays pour le prochain Euro.

Leonardo Jardim ne verra pas l’année 2020 aux commandes de l’AS Monaco. Le successeur de Thierry Henry a été limogé de son poste d’entraineur il y’a environ une semaine, remplacé par le tacticien espagnol Robert Moreno : «L’AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Leonardo Jardim et l’arrivée au poste d’entraîneur de Robert Moreno. Le technicien espagnol, 42 ans, s’est engagé jusqu’en juin 2022. Il prendra ses fonctions en début de semaine. Nommé sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne, Robert Moreno a dirigé à six reprises la « Roja », qu’il a qualifiée pour l’Euro 2020.», a annoncé le club monégasque dans un communiqué. Pourtant, Leonardo Jardim avait réussi à redresser la barque monégasque, puisque le club était remonté jusqu’à la 7 place du classement pendant la trêve de noël. Selon le quotidien sportif Footmercato, «L’histoire et la fin de parcours de Leonardo Jardim à l’AS Monaco ne manquent pas de saveur. Inconnu du grand public à son arrivée sur le Rocher en 2014, le Portugais a su mettre l’ASM sur le sommet de la Ligue 1 et l’emmener en demi-finale de Ligue des Champions lors de cette fabuleuse saison 2016/2017. Un excellent bilan quelque peu terni par ses derniers mois surréalistes à la tête du club princier.». Le président de l’AS Monaco n’a pas manqué de saluer les efforts du manager portugais, d’autant plus qu’il était l’un des principaux artisans du dernier sacre des monégasques en championnat : «Au nom du Président Dmitry Rybolovlev, je tiens également à remercier Leonardo Jardim pour l’ensemble du travail accompli et tous les succès obtenus ces dernières années. Leonardo et son staff ont fait le maximum pour maintenir le club en Ligue 1 la saison dernière, puis redonner à l’équipe la place qu’elle mérite dans notre championnat. Nous lui souhaitons bonne chance pour le futur.», indique le Vice-président du club. Quelques jours après son limogeage, le tacticien portugais s’est confié dans un entretien exclusif accordé à l’Equipe.

Un départ sur fonds de crise interne ?

«La réponse du club, celle de monsieur Dimitri, je pense, ça a été non : « On sait bien que l'équipe a besoin de plus de joueurs, et d'ici à la fin du mois on va essayer de recruter les deux ou trois joueurs que vous voulez…», a indiqué le portugais dans son entretien.