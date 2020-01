Atlético Madrid : Diego Simeone favorable au départ de Thomas Lemar

Avenir de Thomas Lemar – L’international français sera probablement l’un des joueurs les plus suivis durant le mercato d’hivernal. Acquis à l’As Monaco l’année dernière pour 72 millions d’euros, le milieu de terrain français n’entre visiblement plus dans les plans tactiques de Diego Simeone qui le préfère aujourd’hui sur le banc que sur le terrain. Le divorce semble donc déjà acté entre le footballeur français et le club madrilène.

Thomas Lemar vit sans doute ses dernières heures avec l’Atletico Madrid en Liga et dans les compétitions européennes. Si le manager du club avait jeté son dévolu sur le joueur en 2018, l’aventure du champion du monde avec les colchoneros n’achèvera en cours de chemin. Acquis pour la bagatelle de 72 millions d’euros à l’AS Monaco, le milieu de terrain français sera sans l’ombre d’un doute mis sur le marché des transferts durant le mercato d’hiver. L’entraineur du club madrilène n’a pas été convaincu par les performances du joueur français, des contre-performances que Diego explique en partie par la grosse blessure du milieu de terrain des bleus. Pour l’heure, plusieurs clubs souhaiteraient acquérir les services du milieu de terrain. Si les colchonéros envisagent le divorce avec l’international français, ils souhaiteront en revanche réaliser une belle opération financière, puisque le joueur a coûté la bagatelle de 72 millions d’euros en 2018, et figure aussi parmi les plus gros salaires du club madrilène. La direction ne lâchera pas si facilement le milieu de terrain français, bien qu’il ne fasse plus partie des calculs de Diego Simeone.

Connu pour son franc parler, Diego Simeone s’est exprimé sur l’avenir du footballeur français Thomas Lemar avec l’Atlético Madrid. L’ancien monégasque avait rejoint le club madrilène il y’a environ deux ans contre un joli chèque de 72 millions d’euros. Comme l’ont récemment souligné nos confrères de Footmercato, «Thomas Lemar (24 ans) est plus que jamais sur le marché des transferts. L’Atlético de Madrid souhaite libérer de la masse salariale et renflouer ses caisses pour de futures opérations, notamment la venue d’Edinson Cavani, et désire pour cela se séparer du milieu offensif français. Ce dernier, qui a tout de même coûté 72 M€ il y a un an et demi, n’arrive pas à trouver ses marques dans l’exigeante équipe de Diego Simeone. Son salaire aussi pèse lourd pour les finances madrilènes». L’international français bénéficie de moins en moins de la confiance de son entraineur. C’est la raison pour laquelle Diego Simeone n’a pas hésité à le remplacer il y’a un peu plus de deux semaines en Liga, lors d’un match capital contre le Bétis Séville. Il faut croire que le choix tactique de l’entraineur des colchoneros s’est avéré payant, puisque l’entrée d’ Angel Correa à la place de Thomar Lemar a permis à l’Atletico d’engranger trois précieux points dans la course au titre : «Quand on ne s’entraîne pas bien, les conséquences se voient directement sur le terrain. Là, il s’est bien entraîné, il a réalisé une semaine intense. Quand il est entré, il a montré à quelle catégorie de joueurs il appartenait. Il a très bien mis la pression sur son but, il a fait une belle passe sur le second, et il a bien travaillé à la fin du match, quand on avait besoin de toute l’équipe. Nous remportons un match important, nécessaire.», expliquait le coach du club madrilène.

Simeone ne veut plus de Lemar

«Les faits parlent d’eux-mêmes et mieux que les mots. Lemar est un joueur important, qui n’a pas pu développer tout le football qu’il a mais qui a des caractéristiques que les autres joueurs n’ont pas. J’espère que quand il reviendra de sa blessure, il connaîtra un moment important. Maintenant, si Lemar peut rester ou non… Nous savons que les représentants travaillent très bien. Les clubs travaillent selon leurs besoins. Il a joué beaucoup plus qu’il n’est resté sur le banc. J’ai toujours été enthousiasmé par ses caractéristiques, mais il n’a pas pu répondre aux attentes », a fait savoir le manager du club espagnol.