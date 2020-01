Premier League : Adama Traoré revient sur son impressionnant physique

Polémique sur Adama Traoré – Formé au FC Barcelone où il n’a jamais réussi à s’imposer, le footballeur tente de se frayer un chemin en Premier League où évolue sous le maillot de Wolverhampton. Malgré des stats assez encourageantes avec son club anglais, le jeune footballeur de 23 suscite une plus grande curiosité en raison de son impressionnant gabarit. Interrogé sur le secret de cette imposantes carrure, le footballeur a surpris plus d’un en révélant qu’il ne faisait pas de musculature pour avoir une carrure aussi imposante.

Adama Traoré est le joueur dont on parle le plus actuellement du côté de Wolverhampton. S’il est courtisé par certains grands clubs pour ses talents, c’est beaucoup plus le physique impressionnant du joueur qui suscite la curiosité de certains actuellement. Avec un gabarit digne de celui d’un joueur de Rugby, le footballeur espagnol a récemment révélé dans un entretien qu’il ne faisait aucune séance particulière de musculation pour avoir un physique aussi imposant, du moins pour un footballeur. Comme on pouvait s’en douter, les révélations de l’ancien joueur du FC Barcelone ont suscité une grande polémique. Il aura fallu l’intervention de l’un de ses coéquipiers pour mettre un terme à la polémique sur l’impressionnant physique du footballeur. Formé au FC Barcelone, le footballeur espagnol suscitait de nombreux espoirs à ses débuts. Mais le club catalan ne lui donnera pas sa chance, raison pour laquelle footballeur ira poser ses valises du côté de Wolverhampton en Premier League. Interrogé sur son avenir, le footballeur formé au Barça n’écarte pas la possibilité de rejoindre le grand rival madrilène, si l’occasion se présentait à lui.

«Adama Traoré, la sensation de la fin d’année 2019 en Premier League. Ce n’est pas la nature de son jeu, ni la qualité de ses performances, qui intriguent les observateurs, mais sa mystérieuse transformation physique.», indique RMC Sport. Interrogé sur son impressionnant physique, la réponse de l’ancien barcelonais a suscité une vive polémique chez les amateurs du foot : «Je ne fais pas de musculation. C’est difficile à croire mais je ne fais pas de musculation. C’est génétique. Je fais de l’exercice mais je prends de la masse très rapidement». Cette réponse du joueur, certains ont du mal à l’accepter, vu l’imposante carrure du joueur espagnol de 23 ans. Mais les uns et les autres devraient plutôt se faire à l’idée que le footballeur espagnol dit vrai concernant son impressionnante musculature. Sur le plateau de RMC, Romain Saiss, le coéquiper de l’ancien barcelonais à Wolverhampton, a corroboré les affirmations du joueur de 23 ans sur son imposant physique : «Je le vois tous les jours, parce qu’on est en salle de gym, avant ou après l’entraînement. Il cache peut-être une salle à la maison, mais au centre d’entraînement, en tout cas, il ne pousse jamais de la fonte, que ce soit au développé-couché ou de la presse. Il est massif et pourtant très rapide. Je me souviens lui avoir dit: ‘Tu cours comme un joueur de football américain.’ Et il m’a répondu qu’à l’époque où il jouait à Barcelone, des équipes de NFL l’avaient sollicité pour venir s’essayer au football américain, tellement il était explosif. Il y a des gens qui disent que ce n’est pas possible, qu’il ne peut pas jouer au football.». En dépit de son étonnante musculature, le joueur réussi à conserver sa vivacité sur le terrain de foot, et reste par ailleurs très décisif avec son actuel club.

Adama Traoré n’écarte pas un retour en Liga

Il est clair que le footballeur de 23 ans garde un mauvais souvenir de la Liga. Considéré comme un espoir du club catalan, le footballeur enchainera désillusion sur désillusion, avant de se résoudre à s’engager en Premier League. Aujourd’hui, Adama Traoré n’exclut pas un retour en Liga, et même sous le maillot du Real Madrid : «Si je dois aller à Madrid, j’irai à Madrid», a révélé l’ancien barcelonais. Pour l’heure, le joueur s’emploie à se forger une réputation en Premier League.