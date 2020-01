Unay Emery revient sur son limogeage au PSG et à Arsenal

Limogeage de l’entraineur turc – Arrivé au Psg avec de grandes ambitions, notamment le rêve de remporter une ligue des champions avec le club français, le manager turc a failli à sa mission. Conséquence de son échec face au Barça en C1, il sera limogé avant d’être sollicité plus tard par la direction du club. Encore une fois, l’aventure pour Emery s’achèvera en cours de chemin, sans de véritables résultats concrets.

Unay Emery a été limogé d’Arsenal il y’a plusieurs semaines, suite à une série de mauvais résultats. La non-participation des gunners en ligue des champions cette année est l’une des principales causes de son éviction à son poste d’entraineur. Dans une interview accordée à un média espagnol, l’ancien manager du PSG est également revenu sur son passage à Paris. S’il a remporté des trophées avec le Psg, Unay Emery n’a pas réussi à franchir le cap des demi-finales de la ligue des champions avec le club parisien, en dépit des moyens financiers et humains dont il disposait. La remontada du FC Barcelone il y’a quelques années, était sans doute la goutte d’eau de trop pour les parisiens. Actuellement sans club, l’ancien entraineur du Psg reste ouvert à toutes les possibilités, y compris celle d’un retour en France ou en Premier League, un championnat qu’il vient de quitter il y’a à peine quelques semaines, après son limogeage d’Arsenal. Son limogeage a fait couler beaucoup d’encre dans la presse, d’autant plus que certains médias évoquaient un possible conflit entre le turc et Mezut Ozil, préféré ces derniers temps sur le banc.

Unay Emery a été limogé d’Arsenal il y’a quelques semaines, pour son début de saison catastrophique avec les gunners. Son échec à qualifier Arsenal en ligue des champions explique en partie son éviction de son poste d’entraineur il y’a un peu plus d’un mois. Selon une information transmise par nos con confrères de Footmercato, c’est au cours d’une interview exclusive que le turc a évoqué en partie son limogeage : «Libre depuis le 29 novembre dernier et son limogeage d’Arsenal, Unai Emery était l’invité de l’émission El Larguero sur les ondes de la radio espagnole Cadena SER. Le Basque est revenu avec beaucoup de détachement et de recul sur sa saison et demie passée chez les Gunners.», révèle le quotidien sportif. Dans cette entrevue, l’entraineur turc confirme bel et bien que la non-qualification en C1 a été l’une des raisons de son limogeage à la tête d’Arsenal : «Le bilan est positif, j’étais l’entraîneur ayant le meilleur bilan après 50 matches à Arsenal. Mais le football, c’est sur le moment. On n’a pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions la saison passée, ni via la Premier League ni l’Europa League…On a commencé la saison avec l’affaire Mesut Özil et Sead Kolasinac, le capitaine Aaron Ramsey est parti. Les sept derniers matches ont amené un sentiment de frustration qui a coûté ma place. C’est souvent l’entraîneur qui trinque dans ces cas-là. Ils voulaient un homme de clubs, pour bâtir un projet. Mais suite à notre bonne première saison, la frustration de ne pas confirmer en début d’exercice a mené à cela. Les circonstances ont fait que c’était devenu inévitable, la direction ne pouvait plus gérer le mécontentement du public». Unay Emery a aussi passé en revu ses années avec le Psg dans cette entrevue, notamment son limogeage du club de Paris, un limogeage survenu peu de temps après la remontada subie au Camp Nou en 2016, en ligue des champions.

Limogé du Psg à cause de la ligue des champions

«Contre le Barça, nous avions été pénalisés par l’arbitrage. L’an dernier, face à Manchester United, il y a eu la VAR… Ce sont des circonstances du football. Tout le monde a sa chance. Ils ont une super équipe. Ce qui est sûr, c’est qu’ils vont continuer à tout faire pour y arriver…Je savais que je devais gagner. Au PSG, nous sommes sortis deux fois en 8es de finale.», confiait le tacticien turc dans son interview.