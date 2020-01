Neymar charme à nouveau le PSG

Avenir de Neymar – Acquis pour 221 millions d’euros il y’a quelques années, le footballeur brésilien s’est constamment retrouvé sous le feu des projecteurs en début de saison, suite à ses velléités de départ lors du mercato d’été. Mais aucun accord entre le Barça et le Psg ne sera trouvé durant le marché des transferts. Souvent sifflé par certains supporters parisiens sur le terrain, le footballeur brésilien jouit d’une plus grande estime auprès de ses coéquipiers parisiens.

Le footballeur brésilien Neymar gagne en estime au sein du PSG. Après l’échec de son transfert en Liga, notamment vers le FC Barcelone lors du précédent mercato, le footballeur brésilien qui boycottait souvent les séances d’entrainement avec Paris, a renoncé à ses envies de partir pour se consacrer uniquement à son club actuel. Comme on pouvait s’en douter, le retour de Ney sous le maillot parisien a suscité de nombreuses tensions dans les tribunes. Des supporters, les ultras du club, brandissaient à chaque rencontre au parc des princes, des pancartes et banderoles demandant au footballeur brésilien de quitter le PSG. Mais ces tensions n’ont pas empêché le footballeur brésilien de se donner à fonds pour le club et de d’être dans bien des cas, le sauveur de Paris en championnat, dans certaines rencontres. Aujourd’hui, Ney a décidé de se consacrer uniquement à son club parisien, annonçant même la possibilité de prolonger avec le Psg, l’occasion se présentait et que les conditions étaient réunies. Aujourd’hui, le vestiaire du Psg ne tarit pas d’éloges à l’endroit du joueur brésilien de 27 ans.

«La saison de Neymar n’a pas franchement bien commencé à Paris. Au-delà du fait qu’il soit toujours raillé pour ses absences sur blessures dans les moments importants de la saison du Paris SG en Ligue des Champions, le Brésilien voulait partir cet été et retrouver le FC Barcelone. Finalement, il est resté et sa relation avec le public du Parc des Princes n’a pas été franchement chaleureuse pendant quelques longues semaines.», rapportaient nos confrères de Footmercato. Après cette période tumultueuse, Neymar regagne peu à peu l’estime des supporters parisiens. De nombreux supporters du Psg en voulaient au joueur brésilien il y’a quelques mois, en raison de ce qu’ils considéraient comme un manque de respect à l’égard du club. Alors que les discussions autour de son transfert en Liga, plus précisément au FC Barcelone, battait de l’aile, le joueur refusait par moment de rejoindre le groupe parisien, signe qu’il souhaitait visiblement partir du Psg. Problème, le club n’envisageait pas de laisser filer si facilement un joueur acquis pour la bagatelle de 222 millions d’euros en 2017. Mais aujourd’hui, il semble évident que la côte de popularité du footballeur brésilien a grimpé en flèche au PSG. Dans les vestiaires, ses coéquipiers ne tarissent pas d’éloge à son égard : «oui, c’est l’impression que j’ai. Neymar a toujours été heureux à Paris. Quand tu es dehors, tu ne joues pas… Il avait des problèmes de tous les côtés, ce n’est pas facile. C’est un garçon jeune, il a 27 ans. Des fois, on pense que, parce qu’il est beau, parce qu’il est riche, parce qu’il joue au football, tout est facile. La vraie vie, c’est dehors, il a eu beaucoup de problèmes. La seule chose qui le rend heureux c’est jouer au football et ne pas pouvoir jouer, c’était difficile pour lui. Mais quand il est sur le terrain, il est incroyable et encore plus depuis les derniers mois… Avec les efforts défensifs qu’il fait, c’est un joueur formidable. Je joue à côté de lui, je ne me rappelle pas quand j’ai fait un effort pour lui, il est impliqué.», rappelait Marco Verratti.

Mbappé impressionné par Neymar

«Il a passé un bon hiver. Il s’est éclaté. On a voulu rigoler. C’est terminé, il se remet au travail, il joue au foot, il est bon donc tout va bien. Ouais je l’ai vu tacler putain ! Quand on parle de prise de conscience, Neymar qui tacle, ça parle à toute l’équipe, c’est top», soulignait le français Kylian Mbappé.