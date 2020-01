Super coupe : le Barça éliminé par l’Atlético Madrid

Finale super coupe – Les fans de la Liga auront droit à une finale 100% madrilène entre l’Atletico et le Real. Après les Merengue qui se sont imposés sans difficulté face à Valence, les colchoneros ont créé la surprise dans la soirée du jeudi en renversant le Barça en demi-finale de la super coupe. Cette défaite catalane qui fait la une des la presse sportive a par ailleurs relancé les débats sur l’avenir de l’entraineur du club catalan, contesté depuis des années par une partie des supporters.

La finale de la super coupe d’Espagne opposera le Real Madrid à l’Atlético. Les catalans qui avaient l’occasion de rencontrer le Real en finale dans cette compétition, se sont inclinés à la surprise générale dans une rencontre qu’ils avaient pourtant dominé. Mais le club catalan paiera cher son manque de réalisme dans cette rencontre face aux colchoneros. Mais de nombreux supporters pointent du doigt les mauvais choix tactiques de Valverde, l’ancien entraineur de Bilbao aux commandes du FC Barcelone depuis quelques années. Plus d’un ont été surpris hier soir de voir l’international français Samuel Umtiti dans le 11 de départ mis en place dans ce match. En conférence de presse, l’entraineur barcelonais est resté évasif sur son avenir, écartant pour l’instant l’idée d’une démission de son poste de manager des blaugranas. Mais après cette nouvelle remontada, la direction du club qui écartait l’idée d’un départ devrait envisager cette possibilité, d’autant plus que la colère des supporters catalans s’est accentuée avec cette défaite en demi-finale de super coupe face à l’Atlético Madrid jeudi soir.

Le FC Barcelone a officiellement fait ses adieux à la super coupe d’Espagne jeudi soir après sa défaite en demi-finale face aux colchoneros. Pourtant, les catalans avaient démarré la rencontre de la meilleure des manières, même s’ils ont concédé un but à la 46e minute de jeu. Mais la réaction catalane ne tardera pas. Vainqueur du ballon d’or à six reprises, Lionel Messi a permis à son club de revenir à égalité dans cette rencontre à la 51e minute de jeu. Antoine Griezmann redonnera l’avantage au Barça dans ce match. Mais les barcelonais ne seront pas au bout de leur surprise. Alors que tout semblait indiquer une victoire catalane, l’Atlético revient à égalité dans ce match avant de sceller définitivement le sort du match dans les dernières minutes de la rencontre avec un troisième but. Cette défaite, Lionel Messi l’a difficilement digérée : «C’est dommage, nous avons fait un bon match et avons eu le contrôle du jeu pendant 80 minutes. Mais nous avons lâché le match à cause d’erreurs qui leur ont permis de partir en contre-attaque alors qu’ils étaient morts. On aurait dû plier le match plus tôt…Nous sommes conscients que nous ne faisons pas les choses comme nous le voudrions. Nous ne devons pas faire de grosses erreurs comme nous l’avons fait aujourd’hui», a souligné le joueur argentin, selon nos confrères de Footmercato. Cette défaite en demi-finale de la super coupe a, comme il fallait s’en douter, relancer la polémique autour de l’avenir de Valverde aux commandes du club catalan.

Valverde encore sur la sellette

«Ç’a été un match que l’on a dominé, on a un peu bataillé dans les premières minutes, mais ensuite on a parfaitement dominé. On est revenus immédiatement après le premier but, j’avais l’impression qu’on avait le match en mains… mais l’Atlético a retourné la situation. L’égalisation à 2-2 est arrivée après une situation où on n’a pas su arrêter le jeu. Ils ont placé des joueurs très rapides devant, avec seulement deux joueurs au milieu du terrain. On a essayé de mettre le ballon devant, mais leur organisation à la fin nous a surpris, ils nous ont débordés… Nous, les entraîneurs, savons qu’il y a toujours de l’instabilité après une défaite. On a perdu, ça va beaucoup faire parler, mais on va travailler, et je prends ma part», a confié le manager espagnol après la défaite du club catalan en super coupe jeudi dans la soirée.