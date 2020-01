FC Barcelone : Quique Setién dévoile ses priorités avec le Barça

Nouvel entraineur du Barça – Erenesto Valverde a été démis de son poste d’entraineur du FC Barcelone il y’a environ 48h, une démission que réclamait depuis des mois de nombreux supporters du club catalan. Le successeur de l’ancien entraineur de l’Atlétic Bilbao est déjà connu. La direction du club catalan a jeté son dévolu sur Quique Setién, ancien manager du Betis, par ailleurs le dernier entraineur à avoir battu le Barça sur sa pelouse au Camp Nou.

Quique Setién, le nouvel entraineur du FC Barcelone, a dévoilé ses priorités avec le club catalan. En conférence de presse, le manager a insisté sur la philosophie de jeu du club catalan, annonçant par ailleurs quelques possibles modifications dans le système de jeu du club était régulièrement le 4-3-3 ou par moment le 4-4-2 avec Ernesto Valverde, l’ancien manager des Blaugranas. Malgré un taux de victoire de plus de 63% en Liga avec le FC Barcelone, Valverde a malheureusement été évincé de son poste. L’une des principales raisons de son éviction reste son incapacité à faire gagner la Ligue des champions au club catalan, un rêve qui aurait pu être une réalité la saison dernière, si le Barça n’avait pas été victime d’une rémontada sur la pelouse de Liverpool à Anfield. Si le championnat reste une priorité pour le club catalan, Quique Setien sera particulièrement jugé sur ses résultats en ligue des champions, d’autant plus que le club court après le trophée européen depuis au moins cinq ans.

Quique Setién, le nouvel entraineur du FC Barcelone, a été officiellement présenté au grand public au cours d’une conférence de presse. Avant la prise de parole de nouveau manager des blaugranas, le président du Barça a exprimé sa joie à l’idée de voir le tacticien espagnol arriver sur le banc des blaugranas : «Je remercie Quique Setién d’avoir accepté le défi de venir au Barça, un club si spécial. Nous le connaissons, non seulement en tant que technicien, mais aussi en tant que joueur. Je veux remercier Ernesto Valverde pour tout ce qu’il a fait avec nous. Je le remercie pour ces deux ans et demi. Ce fut une bonne relation qui nous a tous rendus meilleurs. Nous avons apprécié et triomphé et nous devons le remercier», a indiqué Josep Maria Bartomeu d’entrée de jeu. Prenant la praole, le nouvel entraineur du FC Barcelone a d’abord salué la direction pour la confiance qui lui a été accordée : «Je veux remercier cette institution, son président, Éric Abidal, Ramon Planes, pour l’opportunité qu’ils me donnent de pouvoir être ici. Même dans mes meilleurs rêves, je n’aurais pas pu imaginer être ici. Je suis une personne très émotive et aujourd’hui, c’est un jour très spécial pour moi. La première chose est de remercier et la seconde est l’illusion avec laquelle je fais face à ce projet et ce défi. La chose la plus importante est que je vais essayer de transmettre aux joueurs cet enthousiasme et ce désir, ce désir de gagner cette confiance que j’ai et que normalement je ne trouve pas compliqué de le faire. Hier, j’étais en train de marcher à côté des vaches dans mon village et aujourd’hui je suis au centre d’entraînement du FC Barcelone pour entraîner les meilleurs joueurs du monde, dans une équipe énorme que je ne pourrais jamais améliorer parce que c’est la meilleure.», a souligné Quique Setién en conférence de presse.

Gagner des titres

«Pour le reste, j’ai parlé aux joueurs. Nous avons eu un premier contact. Nous sommes sûrs qu’ils vont assimiler rapidement les choses, car il y a beaucoup de choses que nous proposerons qu’ils connaissent déjà. Nous allons maintenir l’intensité et l’exigence pour que les matches ne nous échappent pas comme l’autre jour… Mon objectif est de gagner tout ce qu’on peut gagner. Il n’y a pas d’autre moyen pour s’améliorer chaque année et conquérir le maximum de titres possibles tout en jouant bien. Le meilleur moyen pour atteindre la victoire est de bien jouer. C’est important», a indiqué le nouveau coach catalan.