FC Barcelone : Bartomeu donne les raisons du départ de Valverde

Nouvel entraineur du Barça – Contesté par certains supporters pour ses choix tactiques, Ernesto Valverde n’ira pas au bout de son contrat avec le FC Barcelone, contrait qui devrait s’achever en juin 2020. Pourtant, la direction du club catalan envisageait la possibilité de laisser l’entraineur espagnol aller au bout de son contrat, sauf que des revirements de dernière minute, notamment l’élimination en super coupe et un début de Liga très peu rassurant, ont fini par avoir raison de l’ancien manager de Bilbao.

Le FC Barcelone s’est officiellement séparé d’Ernesto Valverde il y’a de cela 48h. Dans les heures qui ont suivi la destitution de l’ancien entraineur de l’Atletic Bilbao, l’ancien manager de Betis Seville, Quique Setien, sera contacté par la direction du club pour reprendre les commandes, et ce pour une durée de deux ans. Après les nombreuses remontada subies par le FC Barcelone en ligue des champions, plusieurs supporters avaient exigé le départ du tacticien espagnol. Mais la direction du club catalan a toujours marqué son refus à cette requête des supporters blaugranas. Cependant, la défaite en super coupe d’Espagne face à l’Atlético Madrid, en demi-finale, a précipité Valverde dans sa chute. Si l’entraineur s’était accordé un sursis en reprenant la première place de la Liga au Real Madrid, les blaugranas ont très mal digéré la défaite face au club madrilène la semaine dernière, une défaite survenue dans des conditions inexplicables pour certains, d’autant plus que les catalans tenaient leur match. Face à la presse, Josep Bartomeu, le président du FC Barcelone, est revenu sur les raisons du départ précipité du manager espagnol Valverde.

Avant d’évoquer les raisons du limogeage d’Ernesto Valverde, le président du FC Barcelone a d’abord rendu un grand hommage à l’ancien entraineur de l’Atlétic Bilbao pour le travail accompli au Barça durant les deux dernières saisons : «Je souhaite remercier Ernesto Valverde pour tout ce qu’il a fait avec nous. Je le remercie pour ces deux ans et demi. Ç’a été une belle relation qui nous a tous fait progresser. Nous en avons profité et nous avons triomphé donc nous nous devons de le remercier. Je souhaite maintenant expliquer le changement d’entraîneur. Nous savions que la dynamique n’était pas la meilleure, même si les résultats étaient bons. Nous savions que notre dynamique pouvait être améliorée. Nous, les dirigeants, nous en étions conscients. Nous en avions parlé avec Valverde. On en discutait depuis l’été dernier. Ces derniers jours, nous lui avions dit à nouveau que les choses pouvaient être améliorées», a fait savoir Josep Bartomeu, le président du Barça. Mais la principale raison du limogeage de Valverde serait liée à en croire certaines sources, au désir du club d’aller à la conquête de la ligue des champions, un titre qui échappe au club catalan depuis cinq ans. Dans sa première conférence de presse, le nouvel entraineur du FC Barcelone a clairement affiché ses ambitions de gagner des titres avec les blaugranas : «Mon objectif est de gagner tout ce qu’on peut gagner. Il n’y a pas d’autre moyen pour s’améliorer chaque année et conquérir le maximum de titres possibles tout en jouant bien. Le meilleur moyen pour atteindre la victoire est de bien jouer. C’est important», a souligné Quique Setien durant sa conférence de presse.

Insuffler une nouvelle impulsion

«Nous avons procédé à ce changement d’entraîneur parce que nous sommes à la mi-saison et il nous fallait une nouvelle impulsion. Grâce à cette nouvelle impulsion et cette nouvelle dynamique, nous espérons gagner la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Je veux aussi parler de la manière dont ç’a été fait. Bien entendu, j’aurais préféré que les choses se fassent d’une autre façon. C’est évident. Ce n’est pas la manière d’agir de nos dirigeants. Je voudrais dire que ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons discuté avec d’autres entraîneurs pour évoquer le futur.», a rapporté le président du FC Barcelone à la presse espagnole.