CAN 2021 : la compétition finalement ramenée au mois de janvier

Coupe d’Afrique des Nations – Encore un nouveau glissement de date dans la compétition africaine de football, un changement qui pourrait accentuer de plus la pression sur le Cameroun qui sera d’ici un an le premier pays d’Afrique subsaharienne à organiser une CAN avec 23 participants. Sauf que les matches qui étaient prévus pour l’été devraient finalement être décalés pour l’hiver, en d’autres termes un retour à la case départ.

Une mission de la confédération africaine de football, conduite par le malgache Ahmad Ahmad, était au Cameroun dans le cadre de l’évaluation des infrastructures dédiés à la CAN 2021. Débout une première fois de l’organisation de cette compétition, tout porte à croire que cette fois le Cameroun sera dans les temps pour l’organisation de sa première Coupe d’Afrique à 24 équipes. Prévu pour le mois de juin à juillet, le calendrier de la compétition vient de subir un nouveau changement de dernière minute, changement qui ne devrait en rien impacter les préparatifs du côté camerounais. Selon des informations de dernière minute qui viennent de nous parvenir, la coupe d’Afrique des Nations aura lieu désormais entre les mois de janvier et février 2021., ce qui signifie donc un retour à l’ancienne tradition de la compétition. Cette décision prise par la Caf, en concertation avec les autorités sportives camerounaises, a suscité diverses réactions chez les amateurs du ballon rond sur le continent. Pour certains, le président de la CAF a tout simplement obéi aux ordres de la FIFA qui tiendra au mois de juillet 2021 la coupe du monde des clubs dans son nouveau format.

Si la CAN 2019 s’est déroulée entre juin et juillet comme indiqué, la prochaine coupe d’Afrique des Nations se déroulera en hiver. Plus concrètement, la coupe d’Afrique au Cameroun aura lieu entre janvier et février de l’année prochaine. Ce glissement de date a été officiellement confirmé lors d’une mission d’inspection de la CAF au pays de Paul Biya. Ce glissement de date était pourtant une évidence selon certains, du moins à en juger par les récentes déclarations du président de la CAF, notamment dans son interview accordée à RFI : «En Afrique, l’été au nord du continent n’a rien à voir avec l’été au sud. Il faudrait que quelqu’un vérifie ma déclaration au symposium de Rabat au moment où nous avions annoncé une CAN à 24 en juillet. J’ai toujours dit que nous devions être flexibles par rapport à la météo… Vous savez, il y a toujours des arrangements, il y a toujours des discussions entre les différents responsables du football mondial. Nous allons nous mettre autour d’une table et trouver des solutions.», révélait il y’a quelques jours le président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad. Pour le ministre camerounais chargé des sports, les conditions météorologiques expliqueraient en partie ce changement de date dans la tenue de la compétition sportive africaine : «Sur toute l’étendue du territoire, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, … la période de juin à septembre – je parle sous le contrôle du directeur de la météorologie … – correspond à la grande saison des pluies. À Douala, par exemple, durant cette période, il pleut quotidiennement », rapportait Narcisse Mouelle Kombi. Mais certains affirment que ce changement de date est lié à la tenue de la coupe du monde des clubs la même année, une compétition supervisée par la FIFA. A en croire les sceptiques, la CAF aurait décalé la CAN au mois de janvier en raison de la tenue de la compétition de la Fifa prévue elle pour le mois de juillet.

Une des meilleures CAN ?

«Personnellement, c’est peut-être mon handicap de dire toujours la vérité, j’en suis très convaincu pour ce succès de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. J’ai un profond respect pour sa volonté de mobiliser les forces vives du pays et des moyens appropriés. Je reconnais dans cette détermination du Chef de l’Etat la volonté manifeste de répondre aux attentes de la diversité africaine…», indiquait le président de la CAF.