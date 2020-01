FC Barcelone : Pluie d’hommage à Ernesto Valverde

Licenciement de Valverde – S’il a réussi à toujours garantir au moins un titre au Barça, Ernesto Valverde n’est malheureusement pas allé au bout de son contrat avec le club catalan. La raison, son licenciement par la direction du club catalan, quelques jours seulement après l’élimination du Barça en super coupe d’Espagne, un trophée remporté par le Real Madrid aux séances de tirs aux buts, face à l’Atlético, son voisin madrilène. Des vestiaires du Barça aux entraineurs de la Liga, les messages se multiplient pour rendre hommage à l’ancien entraineur du club catalan.

Le FC Barcelone a limogé le très controversé Ernesto Valverde, en dépit des résultats satisfaisants de ce dernier en Liga. Sous son ère, le Barça a terminé à deux reprises leader du championnat espagnol. Mais les attentes du club ne se limitaient visiblement pas au championnat, puisque les blaugranas convoitent depuis cinq ans la ligue des champions, sans même être en mesure de franchir le cap de la finale dans cette compétition. Si le Barça reste leader du championnat, la défaite face à l’Atlético en super coupe d’Espagne aura laissé un goût amer à la direction du club, qui n’a pas hésité à déclencher une procédure de destitution de l’ancien manager de Bilbao. En conférence de presse, Quique Setién, le nouvel homme fort du Barça, a rendu hommage à son prédécesseur. Dans le vestiaire du club, Lionel Messi, capitaine emblématique des blaugranas, a rendu également hommage à l’ancien entraineur du club. Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, s’est aussi exprimé sur le licenciement de l’entraineur espagnol, dont le bilan en ligue des champions se limite à zéro trophée et aucune finale.

Ernesto Valverde avait devant lui quelques mois avant l’expiration de son contrat en juin 2020. Pourtant, la direction du club n’a pas attendu la fin de la saison pour limoger officiellement le coach espagnol. Après l’élimination du FC Barcelone en super coupe d’Espagne, le club a annoncé le licenciement de l’entraineur en poste qui sera remplacé par Quique Setién, qui reste le dernier manager en Liga à avoir gagné sur la pelouse du Barça. Ce limogeage de l’ex manager de l’Atlétic Bilbao a suscité diverses réactions dans la presse sportive. Coach du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a pas manqué de témoigner son soutien à Ernesto Valverde : «Je suis désolé pour lui, avant tout. Ce n’est pas une bonne situation. C’est un très bon entraîneur et j’ai un énorme respect pour lui. Dans les grands clubs, c’est comme ça et ça ne changera jamais. Je sais que si nous perdons deux matchs, je serai moi aussi autant critiqué qu’il y a un mois et demi. Nous ne pouvons pas toujours bien jouer, toujours gagner. On doit essayer de faire de notre mieux et ensuite c’est vous qui parlez et dites si c’est bon ou mauvais. Je suis désolé pour Valverde, vraiment». Outre le manager français, Diego Simeone, le coach des colchoneros, a lui aussi commenté le départ du tacticien espagnol, sans pour autant prendre un parti : «Je ne peux pas commenter ce qu’il se passe dans la maison d’autrui. Je respecte toutes les décisions parce que je suis un homme du football. Valverde est un très grand entraîneur, il laisse son équipe qualifiée en Ligue des Champions et leader en Liga. C’est une grande personne, qui a réussi à évoluer dans un environnement difficile».

Les réactions barcelonaises

«Merci pour tout coach. Je suis sûr que où vous irez, ce sera génial parce qu’en plus d’être un grand professionnel, vous êtes une magnifique personne», a fait savoir l’international argentin Lionel Messi. Actuellement absent des terrains pour quasiment toute la saison, Luis Suarez n’a pas manqué de rendre hommage à Valverde : «Merci beaucoup Monsieur pour tous les moments que nous avons vécu en tant que professionnels. Je garde tout le positif que tu m’as apporté et le grand être humain que tu es. Merci à vous et à tout votre staff pour votre professionnalisme», lance l’international uruguayen.