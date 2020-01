Quique Setien réussit sa première avec le FC Barcelone

Liga 20e journée – Le FC Barcelone reste leader de la Liga, à égalité de points au classement avec le Real Madrid. Pour sa grande première avec les blaugranas, Quique Setien a réussi à s’imposer face à Grenade, lors de la 20e journée du championnat espagnol. Malgré une possession de balle record dans cette rencontre, les blaugranas se sont contentés d’un seul but dans cette rencontre, un but inscrit par l’international argentin Lionel Messi. En conférence de presse, nouvel entraineur du Barça a livré ses impressions sur la première prestation de son équipe sous ses ordres.

Quique Setien a réussi son premier test avec le FC Barcelone en Liga lors de la 20e journée du championnat. Le successeur d’Ernesto Valverde s’est imposé pour son premier match avec les blaugranas grâce à un but inscrit par le prodige argentin Lionel Messi. Le joueur désigné ballon d’or France Football a permis au FC Barcelone de consolider sa première place au classement du championnat, même si les blaugranas sont pour l’instant à égalité de points avec les madrilènes. Comme promis le nouvel homme fort du club catalan a mis l’accent sur la possession de balle dans cette rencontre. Selon les stats dévoilées après le match contre Grenade, les catalans ont officiellement dépassé la barre des 1000 passes dans cette rencontre, pour la grande première du nouveau manager des blaugranas. Si les supporters blaugranas étaient satisfaits du retour de fameux tiki-taka avec Quique, le score n’a vraiment pas reflété la domination barcelonaise en possession de balle.

Quique Setien a réussi son premier test avec le FC Barcelone en Liga, face à Grenade dimanche soir. Pour sa grande première avec le club catalan, le nouveau manager des blaugranas avait opté pour un système de jeu assez particulier. Le successeur d’Ernesto Valverde avait opté pour le fameux 3-5-2, un système que Pep Guardiola avait pour habitude d’expérimenter lorsqu’il était encore entraineur du FC Barcelone il y’a quelques années. Si les catalans ont dépassé la barre des 1000 passes dans ce match de Liga face à Grenade, le score final de la rencontre ne réjouit cependant pas tous les supporters du club catalan. Malgré une forte possession de balle, et une équipe de Grenade réduite à 10, le FC Barcelone s’est contenté d’un seul but dans cette rencontre, assez suffisant pour conserver sa première place au classement général de la Liga, après 20 journées. En conférence de presse, Quique Setien est revenu sur sa première sur le banc catalan : «Peut-être que nous avons manqué de réussite en première période. Grenade a bien défendu et ce n’était pas facile. De plus, la journée a été désagréable, avec du vent, un terrain sec et un ralentissement de la circulation. Je suis content car nous avons concédé seulement un tir en première mi-temps et le tir de la seconde vient d’une perte de balle. Je pense que nous avons bien fait beaucoup de choses et j’espère que petit à petit nous gagnerons en fluidité et nous améliorerons face au but…J’ai vu beaucoup de choses du Barça que je veux aujourd’hui. Il y a beaucoup de choses que cette équipe a bien fait et continuera de faire. Il n’y a pas tellement de choses à changer, si ce n’est la rigueur et la discipline, et de maintenir l’intensité de 90 minutes. Par rapport à ce que nous avons vu ces derniers temps, nous nous sommes activés dès la perte de balle», a lancé le successeur de Valverde.

Ses impressions sur Griezmann

«Je le félicite. C’est un très grand joueur, qui a une capacité de travail énorme, une aptitude à se mettre au service de l’équipe quand il n’a pas le ballon qui est incroyable. Il le faisait déjà dans son ancien club. Il y en a peu, des comme lui. Il est d’une aide précieuse», a fait savoir Quique Setien, évoquant le cas d’Antoine Griezmann après la rencontre de Liga face à Grenade, lors de la 20e journée du championnat.