PSG : les révélations de Leonardo sur l’avenir de Cavani

Départ de Cavani – très peu utilisé cette saison, surtout depuis l’arrivée de l’argentin Mauro Icardi, Edinson Cavani envisagerait d’aller poursuivre sa carrière de footballeur professionnel dans un autre club. C’est en tout cas ce que révèle le directeur sportif du club parisien, le brésilien Leonardo. Parmi les clubs intéressés par les services du joueur uruguayen à ce jour, l’Atlético Madrid. Mais la première offre du club madrilène a été balayée d’un revers de la main par la direction du PSG.

Edinson Cavani compte-t-il quitter le PSG lors de ce mercato d’hiver ? Seule certitude du moment, Paris ne dispose que d’une dizaine de jours pour boucler le dossier Cavani. Interrogé sur les velléités de départ de l’attaquant uruguayen, la réponse donnée par le directeur sportif de Paris laisse plus d’un perplexe. Selon les révélations de Leonardo, le Psg ne serait pas disposé à laisser l’attaquant partir, malgré un temps de jeu assez faible de ce dernier pour cette saison. Depuis l’arrivée de Mauro Icardi, le manager allemand Thomas Tuchel aligne constamment le trio Mbappé, Icardi Neymar en attaque, un trio qui fait ses preuves au fil des rencontres. Si le dossier de l’international uruguayen n’est pas encore bouclé, le directeur sportif de Paris envisage déjà une alternative au possible départ d’Edinson Cavani. Pour le remplacer, le club ne songerait guère à un nouveau recrutement selon les informations transmises par Leonardo, mais plutôt à accorder un temps de jeu assez conséquent à l’allemand Julian Draxler.

L’avenir d’Edinson Cavani se joue durant le mercato hivernal ouvert depuis le début de l’année. Pourtant, le PSG peine à trouver preneur à celui qui est aujourd’hui considéré comme le meilleur buteur du club parisien. Pourtant, les envies de départ du joueur uruguayen sont bel et bien réels, si l’on se fie aux récentes déclarations faites par le directeur sportif du PSG : «On a toujours dit la même chose par rapport à Cavani. Des joueurs comme lui, ou il va rester heureux ou le jour où il va partir doit être comme ça. Aujourd’hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. C’est vrai qu’on a eu une proposition de l’Atlético de Madrid mais on n’a pas retenu de proposition financière importante. On se doit d’écouter Cavani. Je ne sais pas comment ça va se finir. On est un peu plus distant avec l’Atlético, on n’a pas eu de contact ces derniers jours…On n’a jamais pensé à un départ. On avait même un accord pour regarder ce qu’on pouvait faire pendant la saison. Là, c’est plus clair par rapport au futur du jouer. On doit analyser tout ça avec beaucoup de respect, par rapport à son histoire. Le club n’a jamais pensé à ça mais on écoute par respect pour lui», révélait le brésilien Leonardo. En attendant d’en savoir davantage sur l’avenir de Cavani, l’international allemand Draxler serait l’alternative de PSG, dans l’éventualité d’un départ du joueur uruguayen durant le mercato d’hiver : «L’idée était de ne jamais le faire partir. Mais on a beaucoup d’alternatives. Je vois bien Draxler. Il n’a pas trop joué mais dans une saison, il est important aussi. Après on a des joueurs qui peuvent jouer partout. Honnêtement, c’est difficile de remplacer un joueur comme Cavani. On doit décider avec lucidité. Là, c’est clair, le joueur a envie de partir. Nous on écoute pour voir. Mais on ne veut pas influencer le groupe ».

Une offre de 10 millions refusée par Paris

«les Colchoneros ont bien fait une proposition de 10 M€, qui a été refusée par la direction parisienne. Face à leurs finances qui sont loin d’être extensibles après un mercato estival ambitieux, ils hésitent à revenir à la charge et n’aligneront pas plus de 15 M€, croit savoir le média français. Il faudra faire vite car le marché des transferts ferme ses portes dans dix jours maintenant et le PSG aura lui aussi besoin de temps pour se retourner afin de trouver un nouvel avant-centre.», indiquent nos confrères de Footmercato dans leurs colonnes.