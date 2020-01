Edinson Cavani : ses parents en colère contre le PSG

Transfert de Cavani – Très peu utilisés cette saison par Thomas Tuchel surtout depuis l’arrivée de Mauro Icardi, le footballeur uruguayen ne cache plus son désir d’aller explorer de nouveaux horizons dans sa carrière. Problème, le PSG n’envisage pas de laisser partir son joueur. Les parents du footballeur n’ont pas mis du temps à réagir à la situation de leur fils, d’autant plus que le mercato d’hiver sera fermé dans environ une semaine.

Les parents d’Edinson Cavani ont toutes les raisons d’être en colère contre le PSG, club où évolue l’international uruguayen depuis 7 saisons. Le footballeur a passé une grande partie de la moitié de saison sur le banc parisien. Blessé en début de saison, le footballeur est désormais relégué au rang de remplaçant, surtout depuis l’arrivée de l’argentin Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan lors du mercato d’été, un prêt avec option de rachat. Il y’a quelques jours, Leonardo confiait le désir de l’attaquant uruguayen de quitter Paris, une exigence à laquelle le club reste pour l’instant sourd, alors que les propositions se multiplient à l’endroit de l’international uruguayen. L’Atlético Madrid avait déjà une soumis une première offre pour le joueur parisien, une offre refusée par le club selon la presse sportive. Aujourd’hui, certains médias sportifs britanniques révèlent que Chelsea de Franck Lampard serait intéressé par les services de l’international uruguayen. C’est donc à la lumière de ces nombreuses propositions que les parents du joueur ont exprimé leur colère à l’endroit de la direction du PSG qui souhaite toujours conserver Cavani entre ses rangs, malgré son faible temps de jeu.

A une semaine de la fin du mercato, Edinson Cavani n’est toujours pas fixé sur son avenir. Il y’a quelques jours, le directeur sportif du PSG, le brésilien Leonardo, confiait que le joueur envisageait de quitter le club pour une autre division, visiblement accablé par son manque de temps de jeu sur le terrain : «On a toujours dit la même chose par rapport à Cavani. Des joueurs comme lui, ou il va rester heureux ou le jour où il va partir doit être comme ça. Aujourd’hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. C’est vrai qu’on a eu une proposition de l’Atlético de Madrid mais on n’a pas retenu de proposition financière importante. On se doit d’écouter Cavani. Je ne sais pas comment ça va se finir. On est un peu plus distant avec l’Atlético, on n’a pas eu de contact ces derniers jours…On n’a jamais pensé à un départ. On avait même un accord pour regarder ce qu’on pouvait faire pendant la saison». Les parents de Cavani, à l’instar du joueur lui-même, digèrent mal le rôle de doublure de Mauro Icardi endossé par l’international uruguayen cette saison. La mère du joueur s’est par ailleurs exprimé sur la situation actuelle de son fils avec Paris : «C’est compliqué, mais il veut jouer à l’Atlético. Si ce n’est pas maintenant, ce sera sûrement l’été prochain. Ce serait formidable que ce soit le cas et nous le souhaitons depuis des années, mais cela ne dépend pas, maintenant, de mon fils, mais du Paris Saint-Germain et de l’Atlético de Madrid…Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu’il a donné au Paris Saint-Germain depuis près de sept ans qu’il y est.», a déclaré la mère de Cavani.

Le père favorable à un transfert à l’Atlético

«Il veut rejoindre une autre équipe en Europe, a-t-il confié. Ça me plairait qu’il joue ici… Mais le PSG ne veut pas qu’il aille à l’Atlético de Madrid s’il trouve un accord. Le club qu’il ne le laissera pas partir libre. Je pense qu’il y a de grandes chances qu’il aille à l’Atlético, l’option de rejoindre le club tiendra toujours en juin. Il y a beaucoup d’autres équipes mais quand on a donné sa parole à une équipe, on la respecte.», révèle le père. Nos confrères de Footmercato révèlent également que le club de Chelsea serait intéressé par les services de Cavani.