Liga : le Real Madrid repasse devant le FC Barcelone

Classement Liga 2020 – A l’issue de la 21e journée, le FC Barcelone a perdu sa première place au classement du championnat espagnol cette saison, après avoir concédé sa quatrième défaite de la saison face au club de Valence il y’a quelques jours. Comme il fallait s’y attendre, les hommes de Zinedine Zidane ont tiré profit de ce faux pas des barcelonais pour reprendre la première place du classement. Il n’aura qu’une victoire aux madrilènes pour récupérer la tête de la Liga au rival catalan à l’issue de la 21e journée. En pleine restructuration, les catalans affronteront dans un peu plus d’un mois des Merengues en pleine confiance depuis quelques mois.

Le Real Madrid repasse devant le FC Barcelone au classement général de la Liga, après 21 journées de championnat. Les madrilènes qui se déplaçaient sur la pelouse de Valladoid avaient seulement besoin d’un nul pour reprendre la tête du classement. Mais les hommes de Zizou ont fait mieux en ramenant les trois points de la victoire lors de ce déplacement en Liga. Les hommes de Quique Setien qui effectuaient un déplacement périlleux sur la pelouse de Valence n’ont eu aucune chance face au rythme imposé par Valence. Le FC Barcelone s’inclinera par le score de 2-0 lors de son déplacement et se fera désormais distancer par le real de trois points. La course au titre est plus que jamais relancée, surtout avec cette défaite du club catalan en pleine restructuration. Déjà vainqueur de la super coupe d’Espagne, les hommes de Zizou poursuivront leur quête de trophée en Espagne mercredi soir en huitième de finale de la coupe du roi.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Quique Setien manque de mots pour expliquer cette défaite du FC Barcelone en Liga face à Valence. Les catalans ont concédé leur quatrième de la saison il y’a quelques jours lors d’un déplacement sur la pelouse de Valence. Malgré la présence de Lionel Messi dans l’effectif catalan, les barcelonais ont été visiblement dépassés par les évènements sur la pelouse de Valence. En conférence de presse, Quique Setien est revenu sur cette défaite amère qui relance encore le suspense en Liga : «En première période, on était franchement mal. On les a aidés à produire quatre ou cinq contres. Il y a beaucoup de choses à réévaluer de cette première période. Il y a des choses que nous n’avons pas comprises. Il y a des choses qu’ils interprètent mal, ou que nous n’expliquons peut-être pas bien. C’est une chose de comprendre sur le papier, mais c’est une autre chose de le reproduire sur le terrain…Nous avons multiplié les passes sans profondeur et nous n’avons pas travaillé pour ça. Il y a des choses qu’il faut tenter de corriger. En deuxième période, nous avons plus progressé. Il y a eu des occasions franches mais malheureusement on n’a pas marqué et on a encaissé le deuxième. Mais Valence aurait mérité d’en avoir un de plus en première période. C’est une défaite douloureuse, que nous essaierons de digérer au plus vite». Malgré la multiplication des assauts le constat est bel et bien là, le Barça n’est plus leader de la Liga.

Le Real reprend la tête du classement

La défaite du FC Barcelone a donc naturellement profité au Real de Zinedine Zidane qui poursuit sur sa bonne série, aussi bien en Liga comme en coupe. Les Merengues qui viennent de remporter la coupe du roi pourront encore décrocher un second trophée en coupe du roi, en cas de victoire lors des huitièmes de finale mercredi dans la soirée. Les hommes de Zizou peuvent aussi poursuivre le rêve de remporter la Liga, puisqu’ils viennent de prendre officiellement la tête du classement devant le Barça. Les catalans pourront encore être distanciés par le Real puisque le classico retour aura lieu le 1er mars prochain sur la pelouse du Real Madrid. Après le nul décroché au Camp, Zizou va-t-il faire vibrer le mythique stade de Santiago au rythme des chants madrilènes ?