Coupe du roi : Zidane à la poursuite d’un nouveau trophée

Huitième de finale – Le Real Madrid de Zinedine Zidane affronte le voisin de Saragosse pour une place en quart de finale de la coupe du roi. Après le sacre en finale de la super coupe contre l’Atlético, les hommes de Zizou sont désormais à la poursuite de leur second trophée de la saison 2020. Pour cela les madrilènes devront renverser le voisin de Saragosse dans une rencontre à confrontation unique. En conférence de presse, le manager des Merengues a livré quelques informations sur son effectif pour ce match de Cop adel Rey qui se joue le mercredi.

La coupe du roi est un trophée que convoite Zinedine Zidane, l’entraineur du Real Madrid. En ballottage favorable en championnat, suite au faux pas des catalans le week-end dernier sur la pelouse de Valence, les madrilènes affrontent ce mercredi le club de Saragosse pour une place en quart de finale de la Copa adel Rey. Dans ce match à confrontation ultime, les hommes de Zizou n’ont droit à aucune erreur, s’ils souhaitent conserver leur chance de remporter un deuxième trophée cette saison. Malgré un retour dans le groupe, l’international belge Eden Hazard reste incertain pour ce match que livrera le Real face au voisin ce mercredi. En conférence de presse, Zizou est resté évasif sur un possible retour de l’international belge ce mercredi. Autre joueur qui ne sera pas disponible pour cette seconde conquête des hommes de Zizou, Mariano. L’entraineur français indique ne pas vouloir prendre de risque avec son joueur pour cette rencontre de coupe du roi.

Zinedine Zidane est à la poursuite de son deuxième trophée de la saison, depuis son retour sur le banc du Real Madrid. Si les merengues ont connu une saison blanche l’an dernier, on ne peut en dire autant cette année, puisque les hommes de Zizou ont déjà remporté leur premier trophée de la saison, en battant l’Atlético Madrid en finale de la super coupe d’Espagne. Mais une mission difficile attend les madrilènes ce mercredi en coupe du roi face à Saragosse. En conférence de presse, le manager des merengues a annoncé quelques réaménagements dans son effectif pour ces huitièmes de finale de la Cop adel Rey. Si l’adversaire du jour évolue en seconde division espagnole, ce n’est pas une raison pour marginaliser cette rencontre selon Zidane : « C’est sûr que ce sera un match compliqué. C’est un rival qui se débrouille très bien en Segunda, qui veut monter, on connait les joueurs qui ont. Comme toujours, pour nous ça demandera de la concentration, une intensité maximum…J’y suis habitué car en France ça se jouait toujours sur un match. J’aime cette idée, elle est dynamique. On s’adapte à ce que l’on nous demande. Cette année ce sont des matchs uniques.», a rappelé le technicien français en conférence de presse avant le match. Malgré la détermination madrilène, le bilan du Real en coupe du roi laisse à désirer à ce jour. Seulement trois trophées remportés sur les 30 dernières années dans cette compétition, un bilan qui a naturellement fait réagir le manager des merengues : «Je ne pense pas que ce soit par manque de motivation, mais plutôt par circonstance. Madrid a une très grande histoire, très importante, et pour nous la motivation est élevée, très élevée, car nous savons que c’est un trophée. Le Real Madrid a 13 Ligues des Champions… 13, c’est ça ? C’est un très bon chiffre. En Coupe, c’est un peu moins bon, mais nous voulons changer l’histoire en Copa, nous allons essayer».

Eden Hazard absent ?

«Bien qu’il soit revenu sur le terrain avec les techniciens, il n’est pas encore avec l’équipe. Nous verrons cette semaine comment nous gérons ça. », rapporte le manager du Real Madrid. Zidane entend visiblement ménager son joueur belge pour le match contre Saragosse, d’autant plus que le Real doit désormais batailler pour conserver sa première place chipée au FC Barcelone en Liga la semaine dernière.