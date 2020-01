PSG : Thomas Tuchel opposé à un départ de Cavani

Départ de Cavani – Très peu utilisé depuis le début de la saison, l’international uruguayen de 32 ans envisagerait d’aller explorer de nouveaux horizons à la faveur du mercato hivernal qui ferme ses portes dans quelques jours. L’Atlético Madrid qui avait soumis une première offre pour le joueur parisien préparerait une ultime tentative de reprendre l’attaquant uruguayen. En attendant les dernières nouvelles du mercato hivernal, l’entraineur parisien s’est exprimé en conférence de presse sur l’avenir de son attaquant aujourd’hui remplacé dans le 11 de départ parisien par l’argentin Mauro Icardi. A titre personnel, le manager du PSG a souhaité voir son attaquant rester pour cette saison dans son effectif.

Thomas Tuchel s’est récemment exprimé sur le départ d’Edinson Cavani à la faveur du mercato d’hiver qui ferme ses portes bientôt. Malgré des tentatives initiées par l’Atlético, le PSG refuse de céder son joueur pour la somme de 10 millions d’euros proposée par le club madrilène. Selon les infos de dernière minute sur le mercato, l’Atlético se préparerait à soumettre une ultime offre au club parisien en vue de boucler le transfert de l’international uruguayen de 32 ans, qui reste par ailleurs le même buteur de l’histoire du PSG à ce jour. Sur le plan personnel, l’entraineur allemand du club parisien a souhaité voir son attaquant rester dans son effectif, avec la promesse d’une possible titularisation lors du match de Ligue 1 face à Montpellier, à l’occasion de la 32e journée du championnat français. Mis à l’écart depuis le début de la saison, le joueur uruguayen n’éprouve qu’une seule envie, se lancer dans une nouvelle aventure avec le club madrilène, une aventure soutenue d’ailleurs par les parents du joueur.

Le PSG continue de tenir tête aux clubs qui courtisent l’international uruguayen Edinson Cavani. Incontournable autrefois dans le 11 de départ parisien, le joueur est depuis le début de la saison relégué au rang de remplaçant. Si la blessure du joueur en début de saison expliquait en partie cette mise à l’écart dans l’effectif de Thomas Tuchel, Cavani a été officiellement rangé dans le lot des remplaçants suite à la signature de Mauro Icardi, durant le mercato estival. S’il utilise très peu l’attaquant de 32 ans, Thomas Tuchel espère voir Cavani rester au PSG cette saison : « S’il va rester ? C’est possible, mais on doit avoir une décision claire. Comme avec Layvin Kurzawa. Tant que ce n’est pas le cas, c’est peut-être mieux de les laisser à la maison, les joueurs sont sensibles. Je peux comprendre, parce qu’il décide de choses pas seulement pour lui, mais pour sa famille, pour vivre dans un autre pays. Ce sont des choses pour lesquelles il faut beaucoup réfléchir, parler et négocier. C’est mieux de laisser pour ça les joueurs au calme. Nous ne sommes pas en colère, il n’y a pas de stress. S’il est notre joueur samedi, oui, j’espère qu’il sera prêt… Je pense qu’on a besoin de chaque joueur et je préfère que tout le monde reste, parce qu’on a pris la décision avant la saison. Ce n’est pas nécessaire de changer maintenant. C’est toujours le défi pour chaque club de s’améliorer, pas de perdre de la qualité.», révélait le manager allemand en conférence de presse. L’Atlético Madrid qui a manifesté un fort intérêt pour l’international uruguayen dispose que de quelques heures pour convaincre le Psg financièrement.

Cavani décidé à partir

«C’est vrai qu’il a demandé à partir, avait confirmé le directeur sportif du PSG. On étudie la situation. C’est vrai aussi qu’on a eu une proposition de l’Atlético de Madrid. On ne l’a pas retenue parce que ce n’était pas une proposition importante.», révélait le directeur sportif du PSG la semaine dernière. Après une première offre refusée, le club madrilène devrait soumettre une nouvelle offre à Paris dans l’espoir de boucler le transfert de Cavani avant la fin de ce mercato. A en croire les bruits qui courent dans la presse, cette nouvelle offre du club madrilène s’éleverait à la bagatelle de 15 millions d’euros.