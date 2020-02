PSG : rififi entre Thomas Tuchel et Mbappé

Sortie de Kylian Mbappé – Le footballeur français fait la une de certains médias sportifs suite à un bref incident survenu lors du match contre Montpellier en Ligue 1. Le footballeur français n’a visiblement pas apprécié sa sortie en pleine partie, bien que les parisiens avaient déjà fait l’essentiel dans cette rencontre. En conférence de presse, le manager allemand est revenu sur l’attitude de son joueur pendant le match contre Montpellier. Pour Tuchel, l’attitude de l’international français reflète une image négative des vestiaires parisiens. Si le footballeur ne s’est jusque-là pas encore exprimé véritablement sur cette petite tension avec son entraineur, certains coéquipiers refusent de le blâmer pour son comportement.

Nouvelle tension au PSG entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Lors de la rencontre face à Montpellier en ligue 1, l’attaquant français n’a pas caché son mécontentement à l’idée d’être remplacé en cours de jeu, quand bien même les parisiens s’étaient déjà assurés des trois points de la victoire dans ce match qu’ils ont remporté par le score de 5-0. Les images de cette vive discussion entre le champion du monde 2018 et son entraineur allemand ont très vite fait le tour des réseaux sociaux, et même de certains grands médias sportifs. En conférence de presse, Thomas Tuchel est revenu sur l’incident survenu pendant cette rencontre de championnat, notamment lorsqu’il a demandé à l’international français de sortir. Cette conférence de presse a été également l’occasion pour le manager allemand de s’exprimer sur l’anniversaire du brésilien Neymar. Sans confirmer sa présence à cette soirée, le manager du club a clairement faire savoir que tout ceci reflétait une image peu positive du PSG.

Au PSG, tous se demande si Thomas Tuchel sera présent à la soirée anniversaire de l’international brésilien. En réponse à cette question, le manager allemand aux commandes de Paris depuis deux ans, a profité de l’occasion pour revenir sur l’attitude de Kylian Mbappé lors du match de Ligue 1 contre Montpellier. L’attaquant parisien n’a pas tardé à faire savoir son mécontentement à l’entraineur allemand qui l’avait remplacé en cours de jeu. Les images de cette brève discussion entre Tuchel et Mbappé ont été relayé dans la presse. Aucun commentaire du joueur pour l’instant sur cette affaire. En revanche, le tacticien allemand a tenté de mettre les choses au clair en conférence de presse après la rencontre de ligue 1 : «Je ne vais pas dire si je serai présent. La « Party » de Ney, c’est une distraction, c’est clair. Je vais toujours protéger mes joueurs parce que ce sont mes joueurs et je les aime beaucoup. Je préfère parler à l’intérieur si on a des choses dures et critiques à dire, je préfère le faire à entre nous. La sortie de Kylian aujourd’hui ou l’anniversaire de Ney, ce sont des distractions parce que ça donne l’image que nous ne sommes pas sérieux. On peut avoir l’image que nous ne sommes pas professionnels. Je pense que les choses ne sont pas noires ou blanches. Il y a beaucoup de façon d’écrire entre noir et blanc. Je sais que tout le monde aime parler en noir et blanc et c’est un peu dommage. Ça donne l’impression que nous ne sommes pas concentrés et professionnels à 100 %. C’est un peu dommage mais je ne veux pas trop en parler. Les choses deviennent importantes parce qu’on en parle beaucoup.», a fait savoir l’ancien manager du Borussia qui sera d’ailleurs face à son ancien club dans quelques jours en ligue des champions.

Mbappé reçoit des soutiens

«C’est un compétiteur, il a envie de marquer plus de buts et de rester sur le terrain, ça se comprend. Il ne peut pas montrer cela à nous, on est ses coéquipiers. Il a beaucoup de respect pour nous, les gens sur le terrain et sur le banc. Il est frustré quand il sort. Mais il reste toujours respectueux à ne pas le montrer dans le vestiaire.», a indiqué l’international sénégalais Idrissa Gueye.