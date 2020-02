Christophe Dugarry crache ses vérités à Kylian Mbappé

Tensions au Psg – Sorti en cours de jeu lors de la rencontre entre le PSG et Montpellier, le footballeur français n’a visiblement pas apprécié d’être remplacé sur le terrain. Pour l’heure, aucun commentaire du joueur sur son attitude qui a suscité diverses réactions dans la presse, mis à part une dose d’humour en commentaire en réponse à l’un de ses followers. De passage sur le plateau de RMC, l’ancien champion du monde, aujourd’hui consultant sportif, est revenu sur l’attitude de l’international français. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots à l’endroit de l’attaquant parisien, alors que son ex-coéquipier de la sélection a lui plutôt apporté son soutien à Mbappé.

Christophe Dugarry n’est pas passé par quatre chemins pour cracher ses vérités au footballeur français Kylian Mbappé. Les images de la discussion entre Kylian Mbappé et l’entraineur allemand ont fait le tour de plusieurs médias sportifs. Remplacé en cours de jeu, le footballeur français venu tout droit de l’AS Monaco, n’a pas apprécié sa sortie sur le terrain. Pourtant la victoire était déjà acquise aux parisiens face à Montpellier, un match que les parisiens remporteront au score final de 5-0. La réaction de Kylian Mbappé, à l’endroit de son entraineur, pendant sa sortie sur le terrain, continue encore d’alimenter les débats sur les plateaux. De passage sur les antennes de RMC Sport, l’ancien champion du monde 1998 n’a pas manqué de recadrer l’attaquant parisien sur son attitude à l’égard de son entraineur durant cette rencontre de ligue 1. Mais l’avis de Christophe Dugarry est tout le contraire de ce que pense Bixente Lizarazu, ancien bleu également reconverti dans le métier de consultant sportif.

Kylian Mbappé s’est illustré d’une manière fort peu plaisante lors du match opposant le PSG à Montpellier en ligue 1 le week-end dernier. Remplacé en cours de jeu par Thomas Tuchel, le footballeur français a clairement fait savoir à son entraineur, dans un échange moins cordial sur le banc, qu’il n’approuvait guère son remplacement au cours de cette rencontre durant laquelle il était auteur d’une prestation irréprochable. Pour Christophe Dugarry, le footballeur a visiblement dépassé les bornes en tenant tête à son entraineur sur le banc après sa sortie : «Sincèrement, je suis effondré. Quand j’ai vu Mbappé faire ça, je me suis dit : « C’est pas possible. Il ne va pas faire ça ». Je pensais qu’il avait compris. C’est un garçon qui nous explique à tous qu’il est d’une maturité incroyable, qu’il est bien plus mature que les autres, qu’il en a marre qu’on lui parle de son âge et là il nous fait un truc comme ça d’enfant gâté, pourri. Je suis déçu… J’adore ce joueur, comme beaucoup. C’est un joueur remarquable. J’ai hâte de le voir jouer. Ça m’a fait mal à mon football de voir ça, sincèrement. Je trouve que c’est d’un irrespect incroyable envers Tuchel, envers ses partenaires, Cavani et Icardi. Cavani il a mis 200 buts avec le Paris Saint-Germain, il se fait traiter comme jamais. Il est là depuis dix ans, il ne dit jamais rien. Et lui il se permet quoi, encore une fois …tu vas mettre ton entraîneur en difficultés, tu vas créer une polémique là où il n’y en a pas. C’est tout simplement scandaleux ce que Mbappé a fait.», réagissait l’ancien champion du monde sur le plateau de RMC Sport.

Lizazaru comprend l’attitude de Kylian Mbappé

Contrairement à son ancien coéquipier de la sélection nationale, Bixente Lizarazu a estimé qu’il comprenait l’attitude du joueur français à sa sortie de terrain : «Est-ce que Tuchel a raison de régler ça devant les caméras ? Pas forcément parce que ça grossit le problème. Après, je pense que c’est important qu’un joueur ait cette exigence et Kylian Mbappé l’a. Un joueur qui est énervé parce qu’il doit sortir, ça ne me gêne pas plus que ça. Je crois qu’il ne faut pas en faire une affaire d’Etat, ça arrive dans d’autres clubs.», lançait l’ancien latéral du Bayern Munich.