PSG : deux anciens champions du monde allument Kylian Mbappé

Crise au PSG – Si le vestiaire reste silencieux sur l’incident survenu en marge de la rencontre entre Paris et Montpellier il y’a quelques jours, l’attitude de Kylian Mbappé à l’égard de son entraineur Thomas Tuchel alimente encore la polémique. Les choses ont tourné au vinaigre lorsque le tacticien allemand a demandé à l’international français de sortir en cours de jeu. Outre la réaction de l’allemand, deux anciens champions du monde avec l’équipe de France se sont prononcé sur l’attitude adoptée par le jeune attaquant parisien pendant sa sortie au Parc des princes le week-end dernier.

Deux anciens champions du monde sont revenus sur l’attitude de Kylian Mbappé à l’endroit de son entraineur, lors du match de ligue 1 opposant le PSG à Montpellier. Remplacé en cours de l’international, le vainqueur de la coupe du monde 2018 avec les bleus a eu des échanges plutôt tendus avec son entraineur sur le banc de touche. Des images de cette vive discussion entre la star parisienne et son manager ont été diffusés par plusieurs médias sportifs, suscitant diverses réactions. Si certains joueurs du vestiaire parisien ont refusé de blâmer l’attaquant français, en dépit de son attitude, Christophe Dugarry et Franck Leboeuf n’ont quant à eux, pas eu de mots tendres à l’endroit de l’attaquant parisien. Les deux ex-champions du monde ont dénoncé un manque de respect de l’international français à l’égard de son entraineur, suite à son comportement durant le match entre Paris et Montpellier. Mais tous les héros de l’été 98 ne font pas la même lecture de cet incident entre l’ancien monégasque et le manager allemand.

Kylian Mbappé a-t-il eu raison de tenir tête à Thomas Tuchel lors de sa sortie le week-end dernier, au cours du match PSG – Montpellier ? Seule certitude, les vifs échanges entre le footballeur français et son entraineur sur le banc continuent de faire débat dans la presse sportive. A en croire plusieurs consultants sportifs, le footballeur français a fait montre d’un manque de respect à l’endroit de son entraineur il y’a quelques jours, lorsqu’il lui avait été demandé de sortir. C’est en tout cas l’avis partagé par Franck Leboeuf, ancien champion du monde avec les bleus en 1998 : «Le responsable est Kylian Mbappé. Il martèle qu’il est ambitieux, qu’il veut marquer des buts, qu’il veut être comme Ronaldo. Et Ronaldo a toujours dit qu’il n’est jamais content de sortir, car selon lui, les 5-10 dernières minutes, là où vous devez marquer les buts. Mais dans cette histoire, ce n’était pas le cas ! Le PSG menait déjà 5-0, il avait inscrit un but. Et Thomas Tuchel le sort pour faire entrer Cavani, qui a marqué 200 buts pour le club (198, ndlr), qui ne dit jamais rien, qui ne se plaint jamais sur sa situation. Et pourquoi Tuchel a dû s’expliquer sur ses choix ? C’est le coach, il n’aurait pas du parler à Mbappé, simplement le laisser aller s’asseoir, ou alors lui dire qu’ils en parleraient dans le vestiaire et qu’il se montrerait très sévère envers lui, devant ses coéquipiers, Cavani par exemple. Point barre. Je ne comprends pas pourquoi Tuchel a essayé de justifier son choix à Mbappé devant les caméras.», a fait savoir l’ancien défenseur de l’équipe de France. A l’évidence, kil n’est pas le seul champion du monde mécontentent de l’attitude de Kylian Mbappé.

Dugarry en colère contre Mbappé

«J’adore ce joueur, comme beaucoup. C’est un joueur remarquable. J’ai hâte de le voir jouer. Ça m’a fait mal à mon football de voir ça, sincèrement. Je trouve que c’est d’un irrespect incroyable envers Tuchel, envers ses partenaires, Cavani et Icardi. Cavani il a mis 200 buts avec le Paris Saint-Germain, il se fait traiter comme jamais…Et lui il se permet quoi, encore une fois …tu vas mettre ton entraîneur en difficultés, tu vas créer une polémique là où il n’y en a pas. C’est tout simplement scandaleux ce que Mbappé a fait.», a confié Christophe Dugarry sur le plateau de RMC.