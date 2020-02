OM : Dimitri Payet et Villas Boas envisageraient un départ

Olympique de Marseille – Les résultats plaident largement en faveur du portugais André Villas Boas à l’OM cette saison. Malgré deux matches nuls concédés sur les deux dernières sorties du club phocéen, les marseillais restent toujours deuxième au classement général de la ligue 1 cette saison. Si le rythme actuel est maintenu, alors l’Olympique de Marseille pourrait sans surprise disputer la prochaine ligue des champions. Mais le club phocéen risque d’aller à la conquête de ce trophée européen sans son entraineur portugais et son capitaine actuel, l’international français Dimitri Payet.

A l’OM, l’incertitude plane encore sur l’avenir de Villas Boas et le milieu de terrain français Dimitri Payet. A la faveur du mercato hivernal, certains médias annonçaient un possible départ du capitaine de l’Olympique de Marseille en direction de West Ham en Premier League. Mais le joueur restera sous les couleurs marseillaises au bout du compte. En dépit de son attachement au club, Dimitri Payet met aujourd’hui sur la table toutes les options. Si le footballeur français est enthousiasmé à l’idée de retrouver la ligue des champions très prochainement, dans l’éventualité où l’OM terminerait sur le podium, l’attaquant des Bleus s’interroge sur la nécessité d’aller dans cette compétition avec l’effectif marseillais actuel. Faute de nouveaux recrutements la saison prochaine, Dimitri Payet n’exclut pas d’aller poser ses valises dans un autre club. André Villas Boas qui manifeste un certain mécontentement à l’égard de la direction sur le mercato marseillais, serait lui-aussi ouvert à un départ, selon l’ancien entraineur du PSG Louis Hernandez.

A l’OM, le conflit qui se profile à l’horizon entre André Villas Boas et le président de l’Olympique de Marseille, pourrait avoir de lourdes conséquences. Si le club semble avoir retrouvé un certain rythme en Ligue 1 depuis l’arrivée du manager portugais, le tacticien pourrait être amené à quitter le club à la fin de la saison en cours. Pour l’ancien entraineur du PSG, le divorce serait déjà acté entre le manager et le président de l’OM, puisque Villas Boas serait déjà en train de préparer son départ : «Depuis que Villas-Boas est arrivé, il a apporté sa patte, il a changé l’OM. Cette équipe est bien disciplinée, bien en place, chaque joueur a son poste. Villas-Boas a décidé de mettre une animation en 4-3-3 avec Payet à gauche… Moi, j’aimerais que Benedetto joue avec quelqu’un d’autre à côté de lui, histoire d’avoir un peu plus de poids au niveau offensif. Les déclarations de Villas-Boas ? Pour moi, ça n’a pas semé le trouble. Contre Bordeaux, l’attitude du groupe était bonne. AVB va aller au bout de la saison. Et il est en train de préparer sa sortie… Ce qui s’est dit et ce qui s’est fait au sein du club, ça l’a certainement touché. C’est un entraîneur. En attendant, le groupe adhère, l’équipe n’est pas perturbée. Ils n’ont pas de profondeur de banc, mais ils sont là. En plus, il n’y a pas eu de mercato. Sans rien, Villas-Boas fait une saison remarquable, il arrive à tirer le maximum de son groupe. Il va essayer d’aller au bout en terminant sur le podium de la L1.», a confié Louis Hernandez sur le plateau de Bein Sport. Malheureusement, il ne devrait pas être le seul à envisager un départ de l’OM la saison prochaine.

L’hypothétique départ de Payet

«Je l’ai lu comme vous. Tout le monde connaît mon attachement au club du coup je pense que la question ne se pose pas… Je pense que c’est assez clair dans ma tête. Tout le monde sait pourquoi je suis revenu. L’objectif est de faire revenir l’OM en Ligue des Champions. Se qualifier c’est bien, la jouer c’est mieux. Si c’est pour se qualifier et ne pas avoir un effectif pour la jouer dans de bonnes conditions, je me poserais les bonnes questions pour savoir je reste ou si je vais voir ailleurs… J’en ai parlé avec le coach bien sûr mais pas avec le président. C’est une réflexion qui n’est pas exceptionnelle», a rappelé Dimitri Payet.