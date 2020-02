Coupe du roi : le Real Madrid éliminé

Quart de finale – Le Real Madrid n’ira pas au delà des quarts de finale de la coupe du roi cette année. Opposé au club de la Real Sociedad ce soir, le club madrilène s’est incliné sur sa propre pelouse, à l’issue d’un match entièrement dominé par l’adversaire de la soirée. La réaction tardive des madrilènes ne changera pas grand-chose à l’issue de ce quart de finale. En conférence de presse, l’entraineur des Merengues, le français Zinedine Zidane, est revenu sur cette terrible défaite sur la mythique pelouse de Santiago Bernabeu. Certains joueurs madrilènes ont également livré leurs impressions sur la prestation de la soirée. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la déception était ce soir au rendez-vous chez les madrilènes.

La coupe du roi en Espagne s’achève ce jeudi soir pour le Real Madrid. Les madrilènes recevaient ce 6 février le club de Real Sociedad, dans le cadre des quarts de finale de ce trophée de Liga. Les hommes de Zinedine Zidane ont été visiblement dépassé par les évènements ce soir, puisqu’ils concèderont sur leur propre pelouse 4 buts à l’issue de ce match de quart de finale. Pour la petite histoire, c’est la première fois que Zinedine Zidane encaisse 4 buts à domicile en tant qu’entraineur des Merengue. Outre le Real, l’actuel dauphin de la Liga a aussi été éliminé ce soir de la coupe du roi, en concédant un but dans les derniers instants du match face à l’Atlétic Bilbao. En conférence de presse, Zinedine Zidane a reconnu que des erreurs avaient été commises en défense dans ce match de quart de finale.

Fin de parcours pour le Real Madrid en coupe du roi cette année. Les merengues se sont inclinés ce jeudi soir lors des quarts de finale de ce tournoi face à la Sociedad. Les madrilènes qui jouaient pourtant à domicile se sont fait surprendre dès la première période en concédant un but à la 22e minute de jeu. En seconde période, les madrilènes s’enfonceront encore davantage en concédant deux autres buts avant l’heure de jeu. Mais Marcelo réduira le score pour le Real à la 59e minute. Le Real Sociedad fera le break dans cette rencontre à la 69e minute. Le réveil tardif des hommes de Zidane ne changera rien à la physionomie de la rencontre. Le tacticien français a livré ses impressions sur cette défaite au cours d’une conférence de presse animée après le match : «C’est ça le football. Les choses ne se sont pas déroulées comme nous le voulions. C’était un match difficile, mais nous avons tenté jusqu’au bout et la réaction a été bonne. Malgré ce score de 4-1, nous nous sommes battus jusqu’au bout. Nous n’avons pas pu le faire et nous devons féliciter nos adversaires. Nous devons aussi accepter de perdre…c’est difficile de concéder quatre buts à domicile. Nous avons fait quelques erreurs en défense, mais nous ne devons rien changer. Nous devons continuer à travailler et à nous battre. Il y a des matches compliqués pendant la saison et nous avons joué contre un adversaire qui méritait de gagner. Nous n’allons rien changer à ce que nous voulons faire. Perdre est toujours douloureux et personne n’aime ça, mais nous devons l’accepter», a indiqué Zizou après la rencontre. Plusieurs joueurs du Real se sont également exprimé après l’élimination des merengues en coupe du roi.

La grosse déception de Vinicius

«C’est difficile. Nous étions invaincus à domicile. C’est le seul match que nous ne devions pas perdre et nous l’avons perdu. Nous devons continuer jusqu’à la fin. Nous sommes tous très déçus. Nous ne parlons jamais après les matchs, nous le faisons à Valdebebas. On verra ça demain. Que les fans continuent de nous soutenir comme ça parce que nous allons nous battre jusqu’à la fin dee la saison pour gagner la Liga et la Ligue des Champions.», a fait savoir le jeune talent brésilien. Même son de cloche chez Marcelo, buteur ce soir dans cette rencontre.