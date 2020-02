Match PSG Lyon : Christophe Dugarry démonte l’OL

Défaite de Lyon – Les lyonnais n’ont pas été en mesure de surprendre les parisiens au Parc des princes à l’occasion de la 24 e journée de Ligue 1. A l’issue de ce choc entre les deux géants du championnat français, c’est le PSG qui engrange les trois points de la victoire, après avoir dominé largement la première période de jeu. Le réveil un peu tardif des lyonnais en seconde période ne changera pas grand-chose à l’issue de cette rencontre de Ligue 1. Sur le plateau de RMC, Christophe Dugarry, ancien footballeur devenu consultant sportif, n’a pas été du tout tendre avec les lyonnais, surtout suite à leur prestation en première période.

Le match entre le PSG et l’Olympique de Lyon, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, s’est terminée par une victoire au parc des princes des parisiens. Les hommes de Thomas Tuchel qui se sont imposés 4-2 devant leur public, n’ont pas tardé à trouver le chemin des filets dans cette rencontre. Dès la 22e minute, les parisiens prennent l’avantage dans cette rencontre où les lyonnais seront quasiment invisibles durant les 45 premières minutes. Mais les hommes de Rudy Garcia réagiront bien en seconde période, en essayant de revenir dans la partie, histoire de bousculer un peu les parisiens. Mais le leader de la Ligue 1 aura le dernier dans cette rencontre. En conférence de presse, Rudy Garcia est revenu sur la prestation de son équipe. Après avoir déploré la prestation des joueurs de l’OL en première période, l’entraineur français a salué le réveil quelque peu tardif de ses joueurs en seconde période. Mais Christophe Dugarry fait une tout autre analyse de ce come-back raté des lyonnais. Pour le consultant, les lyonnais se sont uniquement réveillés après une baisse d’intensité de jeu de Paris.

La prestation de l’OL durant le match contre le PSG a été passée au crible par l’ancien footballeur Christophe Dugarry. Comme certains s’y attendaient, le consultant sportif n’y est pas allé de main morte avec les lyonnais après cette défaite sur la pelouse du parc des princes, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Menés au score dès la première période, les lyonnais tenteront de revenir dans la partie en seconde mi-temps en inscrivant d’ailleurs deux buts. A l’issue du temps réglementaire, ce sont les parisiens qui engrangeront les trois points de la victoire en s’imposant 4-2 devant leur public. Sur le plateau de RMC, Christophe Dugarry est revenu sur ce réveil tardif des lyonnais dans ce choc de ligue 1. Selon l’ancien footballeur devenu consultant sportif, l’OL a réalisé une belle performance en seconde période, tout simplement parce que les parisiens ont refusé de mettre de l’intensité dans le jeu en deuxième mi-temps : «Les deux buts inscrits par les Lyonnais sont très bien amenés, contrairement à ce qu’on a vu en première période. La première période a été catastrophique ! C’était catastrophique Lyon. Arrêtons de vouloir sortir un quart d’heure ou vingt minutes parce que les Parisiens étaient tranquilles dans un fauteuil. Ils doivent leur salut et leur retour dans le match seulement et uniquement à des Parisiens qui se sont déconcentré. Et ça s’arrête là. Le reste c’était d’une pauvreté, c’est affligeant. Les deux latéraux de l’OL ils sont horribles. Marcelo, à part mettre des coups et de l’agressivité quand le match est arrêté…. Il est dépassé sur chaque accélération. C’est catastrophique. Aouar, une nouvelle fois transparent alors qu’il doit mettre le pied sur le ballon et ressortir le ballon pour faire le liant entre la défense et l’attaque. C’est horrible ce qu’ils nous ont proposé les Lyonnais.», confie le consultant français.

Rien de positif dans cette défaite

«Après, c’est le rôle de Rudi Garcia. S’il a envie de se ridiculiser en sortant des explications qui ont ni queue ni tête…ok pas de problème, mais arrêtez de nous prendre pour des jambons. Le match de l’OL n’est pas bon. Arrêtons de vouloir sortir du positif de ça, ce n’est pas possible.», poursuit Christophe Dugarry.