Ousmane Dembélé forfait pour l’Euro 2020

Blessure de Dembélé – Le communiqué final du FC Barcelone sur la blessure de l’international français est un coup dur pour l’Equipe de France, à quelques mois de l’Euro 2020. Champion du monde en Russie avec les Bleus, Ousmane Dembélé ne sera pas de l’aventure pour la prochaine coupe d’Europe qui se jouera dans quelques mois. Selon le médecin en charge de sa blessure, l’international français devrait être absent pour une période d’au moins six mois. Le sélectionneur de l’Equipe de France devra donc se lancer très rapidement à la recherche d’un ailier pour combler le vide laissé par l’international français évoluant au FC Barcelone. En attendant son retour sur le terrain, le joueur français reçoit déjà des messages de soutiens de la part de ses coéquipiers chez les bleus.

L’Equipe de France ira à l’Euro 2020 sans l’ailier barcelonais Ousmane Dembélé. Blessé pendant une séance d’entrainement avec le Barça, le footballeur français connaît désormais sa période d’indisponibilité. A en croire les révélations du médecin en charge de son cas, cette blessure reste à l’évidence plus importante que prévue. Selon un communiqué officiel du FC Barcelone, le jeune attaquant français sera indisponible pour une durée de 180 jours au moins. Le médecin chargé de soigner la blessure du français a révélé que le joueur ne sera pas de retour avant six mois, soit deux mois après la finale de l’Euro 2020. Deschamps doit donc trouver une alternative à cette absence avant le début de cette compétition. Le sélectionneur des bleus entre dans une course contre la montre désormais, puisqu’il doit également trouver une alternative à Olivier Giroud, toujours pas titularisé avec les blues de Chelsea.

«Ousmane Dembéle a subi avec succès une intervention chirurgicale à Turku, en Finlande, où il a été opéré par le Dr Lasse Lempainen pour une rupture du tendon du tendon proximal de la cuisse droite. Le Français sera absent pendant environ 6 mois», révèle le Barça dans un premier communiqué. Mais ce premier communiqué du club n’était visiblement que le calme qui précédait la tempête. Blessé à l’entrainement le 3 février dernier, Ousmane Dembélé est désormais situé sur la période de son indisponibilité : «Ousmane Dembéle a subi avec succès une intervention chirurgicale à Turku, en Finlande, où il a été opéré par le Dr Lasse Lempainen pour une rupture du tendon du tendon proximal de la cuisse droite. Le Français sera absent pendant environ 6 mois. L’attaquant poursuivait son rétablissement de la blessure aux ischio-jambiers lorsqu’il a été contraint de se retirer d’une séance d’entraînement à la Ciutat Esportiva (le centre d’entraînement) la semaine dernière. Des tests ultérieurs ont confirmé une rupture complète du tendon dans le tendon du jarret proximal de sa jambe droite», a rapporté le club catalan dans un second communiqué. Techniquement, le footballeur français dit adieux à l’Euro 2020, bien avant que la liste officielle de Didier Deschamps avec l’équipe de France ne soit connue. Quelques jours avant cette terrible annonce, le footballeur français recevait un message de soutien de son compatriote Kylian Mbappé : «Mon frère. Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout. Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater», a rapporté l’attaquant parisien dans un tweet.

Un retour qui mettra du temps

«Il va mettre plus de temps pour guérir. Notre relation avec le Barça est très étroite donc il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas donner de détails. De plus, je n’aime pas trop parler de la possible prédisposition d’un joueur à faire une rechute. Mon devoir c’était de l’opérer et je vais m’assurer qu’il pourra rejouer dans six mois… Nous savons que c’est un joueur très rapide, qui fait de nombreux sprints. Donc les ischio-jambiers sont stressés.», indique le médecin du club barcelonais.