OL : Aouar sauve la face contre Marseille

Coupe de France – En difficulté en championnat l’Olympique de Lyon a décroché son ticket pour les demi-finales mercredi soir face à une équipe de l’OM en pleine confiance cette saison. Deuxième au classement général de la Ligue 1, Marseille était le principal favori de ce choc entre les deux olympiques. Malgré une prestation XXL de Dimitri Payet, les hommes de Villas Boas s’inclineront en quart de finale de la coupe de France, après avoir concédé un but signé Aouar, à neuf minutes de la fin du temps réglementaire. Vivement critiqué pour son manque d’engagement dans le jeu, le jeune milieu de terrain français a encore sauvé la face d’un club qui peine à trouver ses marques en championnats, malgré le licenciement de Sylvinho, nommé comme entraineur en début de saison.

L’OL doit son salut en coupe de France à Houssem Aouar, le jeune milieu de terrain français. S’il n’était pas l’homme du match forcément, le jeune milieu de terrain de 21 ans a permis à l’Olympique de Lyon de faire un nouveau pas vers la coupe de France mercredi soir. Après un énorme travail de l’international burkinabè Bertrand Traoré, le milieu de terrain inscrit à la 81e minute l’unique but de ce choc entre Lyon et Marseille. En conférence de presse, le directeur sportif du club n’a pas manqué de faire un clin d’œil à Houssem, pendant qu’il jugeait la prestation des Rhodes. Interrogé après le but libérateur inscrit dans cette partie, le jeune milieu de terrain a exprimé son souhait de voir, le club remonter la pente au classement général de la Ligue 1, en renouant avec la victoire.

Rudy Garcia s’accorde sans doute un sursis avec l’OL cette saison après la victoire des Rhodes mercredi soir face à l’Olympique de Marseille en coupe de France. Le derby tant attendu n’a pas tenu ses promesses au niveau de la qualité de jeu, même si le meneur français Dimiri Payet s’est encore fait remarquer dans le jeu à travers ses performances XXL. Mais le dernier mot dans cette rencontre de quart de finale reviendra finalement à l’Olympique de Lyon. Il aura fallu attendre la 81e minute pour voir les lyonnais ouvrir le score dans ce match de quart de finale de coupe de France. En l’absence de Memphis Depay, Houssem Aouar était l’homme providentiel du côté lyonnais mercredi soir. Après le match, le joueur est revenu sur ce but libérateur inscrit à la 81e minute de jeu, non sans manquer de saluer l’énorme travail de son coéquipier Bertrand Traoré : «Sur le but, je trouve que Berto fait pratiquement tout le travail avec cette feinte de frappe et en même temps il me la glisse. Après, je n’avais plus qu’à tirer fort dans le but et ça m’a réussi. Je suis content de marquer ce but dans un match aussi important. Oui, il y a eu de la libération car c’était compliqué. On savait que ça ne tenait qu’à un fil de part et d’autre. Je pense que l’équipe qui prenait le but en premier allait souffrir pour revenir. En plus, il y avait les prolongations qui arrivaient. Il y a beaucoup de libération et on est content de gagner ici chez nous», a confié le jeune milieu de terrain français.

Rebondir en championnat

Malgré la sensation de joie procurée par cette victoire face à l’OM en coupe de France, Houssem Aouar ne perd pas de vue la difficile situation des Gones en championnat cette saison : «En tout cas on va essayer de vite se replonger dans ce championnat parce qu’il faut qu’on ramène des points parce qu’on en a beaucoup trop perdu…En Coupe, on fait le job, convient-il. On va tout faire pour le faire le championnat parce qu’il nous manque énormément de points. On va vite se concentrer pour travailler tout ce qu’il faut sur le jeu. Honnêtement je n’ai pas l’explication, peut-être qu’en championnat on a aussi un manque de confiance. Mais en coupe c’est vrai qu’on fait les choses plutôt bien.», lance le joueur.