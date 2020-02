OL : Aulas rêve toujours du podium européen

Olympique de Lyon – Alors que Marseille est allé s’imposé sur la pelouse de Lille à la 25e journée, l’Olympique de Lyon s’est contenté d’un match nul face à Strasbourg sur sa propre pelouse. Logés à la 11e place du classement général de ligue 1, les lyonnais rêvent encore du podium européen pour l’année prochaine. A ce stade du championnat seuls Marseille et Rennes sont en mesure de disputer la prochaine ligue des champions avec bien entendu le PSG qui occupe la première place du classement général. Pour Aulas, rien n’est encore perdu pour l’OL puisqu’il reste encore 13 journées avant la fin du championnat.

Le podium européen est encore jouable pour l’OL selon Jean-Michel Aulas , le président du club. A l’occasion de la 25e journée de championnat, les lyonnais ont pourtant manqué une occasion de revenir en force face à Strasbourg. Les hommes de Rudy Garcia ont été tenus en échec sur leur propre pelouse à l’occasion de 25e journée du championnat, un nul qui freine quelque peu le club français dans ses ambitions européennes. A ce stade du championnat, l’OL est à 7 points du podium de l’Europa League et à 8 points de la troisième place préliminaire de la prochaine ligue des champions. Pour le président du club, tout reste encore possible, même si l’Olympique de Lyon n’occupe actuellement que la 11e place du classement général de ligue 1.

«je reste intimement convaincu que nous pouvons le faire, même si ce sera difficile. La victoire hier soir de Marseille (contre Lille) – que nous venons de battre en Coupe de France – nous positionne trop loin de la 2ème place, ce qui rend évidemment cet objectif difficile à atteindre désormais. Il faut néanmoins noter que l’Olympique de Marseille n’a pas joué de Coupe d’Europe cette année, ce qui lui a donné un avantage certain dans le championnat et que par ailleurs il s’est à nouveau mis dans le rouge sur le plan économique relativement au FFP (le journal l’Equipe affirmait il y a quelques jours que le déficit d’exploitation sur deux années était supérieur à 170 M€ !) contrairement à l’OL qui a une structure financière forte et gage de participation en cas de qualification en Coupe d’Europe et de pérénnité pour tous ses supporters… Nous sommes à 7 points de cette 3ème place. Il reste 13 journées avec 39 points en jeu, et donc tout reste évidemment possible. Il faudra pour cela que tout le monde tire dans le même sens, que le staff et tous les joueurs se transcendent», a confié Jean-Michel Aulas dans une interview exclusive. L’Olympique de Lyon n’a toujours pas retrouvé sa vitesse de croisière en championnat, malgré le départ de Sylvinho, limogé pour ses mauvais résultats en championnats. Si la situation du club s’est nettement amélioré sous Garcia, les lyonnais nagent toujours en eau trouble en championnat. face à Starsabourg lors de la 25e journée, les hommes de Rudy Garcia ont encore eu du mal à trouver le chemin des filets. Après la défaite face à Amiens, les lyonnais se sont contentés d’un nul sur leur pelouse face à Strasbourg.

Un difficile calendrier pour les lyonnais

«Evidemment, nous avions d’autres espoirs sur le résultat pour les deux matchs cités. Mais Strasbourg réalise aussi une bonne saison et restait sur deux victoires consécutives. Amiens vient de tenir aussi en échec le PSG qui préparait son match de Champions League : ce sont donc des adversaires à prendre en compte. Si on prend un petit peu de recul, nous venons d’enchaîner depuis le 4 janvier notre 12ème match d’affilée, ce qui signifie que nous avons joué plus que toutes les autres équipes (sauf le PSG), et en tout cas nous avons joué un match tous les trois jours et demi depuis le retour de la trêve hivernale.», explique le président du club. Dans quelques jours, l’OL ira sur la pelouse de Metz en championnat avant de recevoir Saint-Etienne pour la 27e journée de Ligue 1.