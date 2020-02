OM : Villas Boas dévoile les priorités de la prochaine saison

Olympique de Marseille – L’OM reste sur un petit nuage en ligue 1 depuis l’arrivée du manager portugais sur le banc. A défaut d’inquiéter au classement l’actuel leader du championnat, à savoir le PSG, les marseillais consolident de jour en jour leur seconde place au tableau général, une position qui leur assure une qualification directe à la prochaine ligue des champions. André Villas Boas a déjà dans son collimateur cette compétition européenne avec le club phocéen. Selon le manager du club, l’om est condamné à des recrutements pour la saison prochaine. Lors du mercato hivernal qui s’est terminé le 1er février, le club est resté inactif sur le marché des transferts, en dépit des nombreuses exigences formulées par le manager portugais. Félicité pour son immense saison avec Marseille, ABV avait suscité la frayeur chez certains supporters du club en jetant le doute sur son avenir.

Villas Boas sera-t-il aux commandes de l’OM la saison prochaine ? Cette question qui taraude dans les esprits reste pour le moment sans réponse, même si l’idée d’un départ avait fait la une de certains médias au mois de janvier, notamment lorsque le mercato battait son plein. En ligue 1, l’OM reste sur une belle série qui lui vaut une place de dauphin en championnat, derrière le PSG, leader de la ligue 1 cette saison. Sauf surprise de dernière minute, le club phocéen devrait s’assurer une qualification à la prochaine ligue des champions de football. Mais le manager portugais reste convaincu que cette bataille européenne ne sera possible qu’après un effort de la direction du club au niveau du recrutement. Interrogé il y’a quelques jours, Dimitri Payer, capitaine emblématique du club phocéen, jetait le doute sur son avenir, même en cas d’une qualification à la C1 l’année prochaine.

«On a parlé souvent de la saison prochaine. On attend du club de savoir plus ou moins quels sont les intérêts pour l’année prochaine. Je pense qu’on aura cette réunion en mars. Quand on a réussi cet écart qui nous donne de la tranquillité, si ça continue jusqu’à la trêve internationale on verra», a indiqué Villas Boas dans une nouvelle conférence. Mais bien avant d’entamer le mois de mars, ABV fixe déjà le cap des discussions qu’il aura avec la direction de l’OM concernant l’avenir du club. Pour l’entraineur portugais, les discussions porteront essentiellement sur le marché des transferts, d’autant plus que le club sera dans une certaine mesure, dans l’obligation de vendre certains joueurs : «On attend Jacques-Henri et Frank, qui sont à la direction du club. Il faut attendre le moment juste pour démarrer des conversations comme ça. Maintenant avec cet écart, on peut commencer à regarder avec un autre oeil la saison prochaine. On a un problème évident de vente. La punition qui est tombée sur City est une alerte, une première. Deux, on va voir ce qui se passe au TAS, ça peut changer et inverser les choses. Maintenant je pense que le club reste plus important que toutes les saisons à venir. Il faut vendre des joueurs, malheureusement on doit attendre. Le plus important est de trouver le chemin pour savoir où on va pour le futur», a souligné le manager portugais en conférence de presse. Mais il ne s’agira pas que de vendre puisque le club devra aussi recruter quelques joueurs pour la préparation de la saison prochaine, une saison qui risque d’être pénible avec une éventuelle participation de l’OM à la C1.

Villas souhaite recruter au prochain mercato

«L’unique chose que je dois faire comme professionnel avec deux ans de contrat, c’est être préparé pour la saison prochaine et Andoni aussi. Quand on a des joueurs qui nous intéressent, il faut les contacter et démarrer les négociations, parler avec eux. Voir qui nous intéresse et qui ne nous intéresse pas. C’est pareil pour les prolongations de contrat. Ce sont des questions qu’on peut démarrer maintenant avec la distance qu’on a creusée», fait remarquer le portugais en conférence de presse.