FC Barcelone : Lionel Messi réagit au scandale des réseaux sociaux

Plusieurs sujets ont été passés en revue par Lionel Messi dans son interview exclusive accordée à Mundo Deportivo. Le footballeur argentin a notamment évoqué son avenir au sein du club catalan, son dernier contrat signé arrivant déjà à termes. Le président du club avait indiqué il y’a quelques mois qu’il envisageait de faire signer à vie l’international argentin. Pour sa part, le capitaine des blaugranas ne manifeste aucune envie de partir du FC Barcelone : «Comme je l’ai dit à plusieurs reprise mon idée est tant que le club et les gens voudront de moi il n y aura pas de problème. C’est mon idée, rester dans ce club et gagner une autre ligue des Champions. Je n’aspire qu’à gagner des titres pour mon club… En fait, j’ai toujours eu la décision de cette clause. J’aurais pu quitter le club à plusieurs reprises, il y avait beaucoup d’offres et des clubs prêt à payer la clause libératoire. Mais a aucun moment il ne m’est venu à l’esprit de partir ni même maintenant. Je le répète tant que le club veut de moi, pas de problème.», a lancé l’international argentin. Lionel Messi s’est également exprimé sur le scandale des réseaux sociaux qui rajoute encore une couche à la crise que traverse le FC Barcelone. Selon plusieurs journalistes sportifs espagnols, la direction du club aurait payé pour salir l’image des joueurs du club sur la toile.

Messi attend avant de se prononcer

«Ça m’a surpris, je n’étais pas ici et j’étais en voyage. Quand je suis arrivé j’ai appris tout ça. Le président nous a dit la même chose que ce qu’il a dit en public et en conférence de presse. La situation, ce qui s’était passé et je ne peux pas en dire beaucoup plus. Tout ce que vous savez, il nous l’a dit à nous les capitaines en privé… En vérité je trouve ça bizarre qu’une chose comme ça arrive. Mais ils disaient aussi qu’il y aurait des preuves. Il faudra attendre de voir si c’est vrai ou pas. On ne peut pas dire grand-chose, mais on doit attendre de voir ce qui se passera avec tout ça.», confie l’international argentin.