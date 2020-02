PSG : Marquinhos contredit Thomas Tuchel

Ligue des champions – la défaite du PSG en ligue des champions la semaine dernière continue toujours d’alimenter les débats. En conférence de presse, le sélectionneur allemand avait d’abord salué la prestation de certains joueurs de son effectif, avant de confier que la peur de perdre avait pousser certains joueurs à commettre des erreurs durant le déplacement sur la pelouse du Borussia. Le défenseur brésilien Marquinhos n’a pas manqué de recadrer son entraineur après cette sortie en conférence de presse. Concernant un éventuel changement du schéma tactique, le défenseur brésilien a également manifesté son désaccord suite à cette hypothèse envisagée par Tuchel pour la rencontre retour des huitièmes de finale entre le PSG et le Borussia Dortmund au mois de mars sur la pelouse du Parc des princes.

Le PSG de Thomas Tuchel prépare le match retour de la ligue des champions face au Borussia dans une ambiance plutôt mouvementée. Après la défaite lors du match aller, l’entraineur allemand de Paris a animé sa traditionnelle conférence de presse durant laquelle il a livré ses impressions sur la rencontre. Saluant les performances de certains joueurs, Thomas Tuchel a évoqué que la peur de perdre avait poussé certains joueurs à commettre des erreurs durant cette rencontre importante, des propos que le footballeur brésilien Marquinhos ne partage visiblement pas. Pour le défenseur brésilien, aucune peur n’animait les parisiens durant cette rencontre de ligue des champions, rappelant au passage que cette défaite n’est pas si terrible, puisque le PSG a encore toutes ses chances de qualifier pour les quarts de finale de la C1, sur sa propre pelouse.

«Notre possession du ballon n’a pas été assez stable pour cela ne soit pas un match physique. Il y avait ce côté physique dans ce match, en plus, on a fait trop d’erreurs dans des positions pas nécessaires. Il nous manquait du timing. On a perdu un peu de confiance, et de forme. Je pensais que ce serait un match plus ouvert…On manque un peu de confiance, j’ai la même impression que vous. On a joué aujourd’hui avec trop de peur de faire une erreur, ce n’est pas bien, on doit penser à la solution. Si tu penses trop à ne pas faire d’erreurs, tu fais trop d’erreurs. On a perdu notre confiance avec les ballons trop faciles. Je ne sais pas pourquoi…On doit accepter cette situation. On va travailler, ce n’est pas le moment pour perdre confiance avec cette équipe-là, ce n’est pas le moment. On a encore 90 minutes. Je reste confiant.», indiquait Thomas Tuchel en conférence de presse, après la rencontre aller des huitièmes de finale de la ligue des champions. Le Borussia Dortmund qui recevait le PSG s’est facilement imposé sur sa propre pelouse la semaine dernière, grâce à un doublé signé Erling Haalang. Pour Thomas Tuchel, les parisiens auraient pu faire un bon match sur la pelouse du club allemand, si la peur de perdre n’avait pas poussé certains joueurs à commettre quelques déchets sur le terrain. Cette théorie selon laquelle certains joueurs parisiens jouaient avec la peur de perdre n’a pas du tout été partagée par Marquinhos, le défenseur brésilien évoluant au PSG. Sa réaction aux propos de son entraineur n’a pas tardé.

Marquinhos recadre Tuchel

«Je ne peux pas commenter, il faudrait que j’entende sa déclaration, mais de la peur, je ne pense pas. On est des grands joueurs habitués à jouer des grands matches, certains d’entre nous ont été champions du monde. Tu ne peux pas dire que ces joueurs ont peur de jouer des grands matches. On n’a pas été dans notre meilleure soirée, mais le résultat n’est pas le plus catastrophique du monde, on connaît notre force et on sait que ce sera dur pour Dortmund de refaire le même match au Parc des Princes», a indiqué le brésilien avant de rebondir sur le schéma tactique de son entraineur : «La meilleure réponse, c’est le terrain, ce n’est pas une défaite qui va tout changer».