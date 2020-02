Tottenham : Serge Aurier allume Roy Keane

Interview de Serge Aurier – Le footballeur international ivoirien, après une brouille avec la direction du PSG, suite à l’affaire du Periscope, a posé ses valises en Angleterre, sous le maillot de Tottenham. Il y’ a quelques jours, le latéral droit ivoirien était aligné par Mourinho pour le choc entre les Spurs et le club de Liverpool, club invaincu en Premier League depuis le début de la saison. Encore une fois, les Reds ont confirmé leur ambition d’aller chercher le titre face à une équipe de Spurs qui avait défensivement du mal à faire face aux attaquants des Reds. Serge Aurier figure parmi les joueurs ayant été les plus en difficulté dans ce derby. Devenu consultant sportif, l’ancien mancunien Roy Keane avait vivement déploré la prestation de l’ivoirien il y’a quelques jours, lors du match contre les hommes de Klopp.

La réponse de Serge Aurier à Roy Keane n’aura pas tardé. Pour le match très attendu de Tottenham face à Liverpool, le manager portugais José Mourinho a décidé d’aligner l’international ivoirien dans le 11 de départ. Analysant la prestation des Spurs après la rencontre, l’ancien mancunien a tenu des critiques acerbes à l’endroit du capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire, qu’il n’a pas hésité à comparer à deux personnages idiots incarnés par des acteurs américains. Si les choses avaient bien démarré pour les spurs qui rappelons-le, ont ouvert le score dans cette rencontre, les hommes de Jurgen Klopp sont très vite revenus dans la rencontre en égalisant sur une erreur de Dany Rose, avant de prendre l’avantage dans ce match suite à une faute provoquée par Aurier sur l’international sénégalais Sadio Mané. Dans une interview exclusive accordée à France Football, le capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire est revenu sur les critiques acerbes tenues par Roy Keane, l’ancienne star de Manchester United.

La prestation de Serge Aurier lors du match opposant Tottenham à Liverpool il y’a quelques jours, a été pour le moins décevante selon Roy Keane. L’ancien joueur de Manchester United devenu aujourd’hui consultant sportif pour Sky Sport, a tenu des propos musclés à l’endroit de l’international ivoirien, fautif sur le second but des Reds dans ce derby de Premier League : «Les deux arrières latéraux de Tottenham étaient affreux, a confié le Nord-Irlandais. Je les appellerais Dumb et Dumber J’ai trouvé qu’ils étaient vraiment pauvres. Vous ne pouvez pas les comparer à ceux de Liverpool, qui sont absolument fantastiques.», soulignait l’ancien joueur de Manchester United. Dans une interview exclusive accordée au média France Football, Serge Aurier, n’a pas manqué de répondre à l’ancienne star des Red devils : «Je n’ai même pas eu envie de répondre à ça. Les joueurs qui ont fini leur carrière, qui vont à la télévision et qui osent parler mal des joueurs, pour moi, ce ne sont pas des gens à qui il faut répondre. Quand tu étais joueur et que les journalistes parlaient sur toi, tu le prenais mal parce que tu avais une famille… Tu peux te permettre de donner ton avis. Mais, là, pour moi, il a oublié qu’il avait été joueur. Après, depuis que je suis ici, ça m’est arrivé de faire des mauvais matches, mais on me parle foot. Les gens sont vraiment fans.», a déclaré le footballeur ivoirien.

Une renaissance à Tottenham

«Aujourd’hui, je suis très bien. J’entends les gens qui disent « Là, on a retrouvé le vrai Serge Aurier ». Non. Pour un joueur, le mieux, c’est de jouer et d’enchaîner. C’est ce qui m’arrive donc les gens voient et se disent que j’ai retrouvé mon niveau. Sinon, non. La saison dernière, on est arrivés en finale de Ligue des champions où j’ai activement participé à l’épopée, j’ai joué presque tous les matches. Il y a des choses que les gens ne voient pas parce que tu ne te montres pas assez…Je ne joue pas, je suis énervé, mais je ne le montre pas.», a fait savoir le défenseur ivoirien. Dans son entretien, Aurier est aussi revenu sur l’affaire du Periscope.