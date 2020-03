Toulouse FC : Max Gradel en colère contre les supporters

Ligue 1 EN France – Le club de Toulouse connaît sans doute cette année sa pire saison, si l’on fait une rétrospection des parcours du club sur les cinq dernières années. Rien qu’au cours de cette saison, le club a changé d’entraineur à trois reprises, Denis Zanko étant le dernier en poste. Arrivé le 5 janvier dernier, il n’a toujours pas connu sa première victoire avec le club toulousain cette saison en Ligue 1. Dernier du championnat, le club vient récemment d’enchainer un nouveau match sans prendre le moindre point. Sur les 16 dernières rencontres, le TFC n’a pris qu’un seul point en championnat, des stats qui font désormais marrer certains supporters toulousains. Choqué par l’attitude des supporters toulousains qui riaient de leur propre équipe la semaine dernière, l’international ivoirien Max Gradel a déploré le manque de soutien des supporters du TFC dans cette difficile période.

La colère de Max Gradel à l’endroit des supporters du FC Toulouse en ligue semblerait tout à fait justifiée. Lors de la dernière sortie du club en ligue 1, les toulousains se sont une nouvelle fois inclinés, rajoutant encore à une triste série de matches sans la moindre victoire. Depuis le 19 octobre, le club est à la recherche de sa prochaine victoire en championnat cette saison, un objectif sur lequel Denis Zanko cale, deux mois après son arrivée sur le banc toulousain. Alors que le club traverse une difficile période en championnat cette saison, certains supporters préfèrent ironiser du danger auquel s’expose le TFC s’il ne renoue pas avec les victoires. Après cette nième défaite du club, l’international ivoirien Max Gradel a haussé le ton contre les supporters qui tournent parfois en raillerie les difficultés que traverse le club depuis le début de la saison. En 27 matches de Ligue 1, le TFC ne totalise que 3 victoires.

Dernier du championnat, Toulouse s’est encore incliné lors de 27e journée de Ligue 1 face à Rennes actuellement troisième du championnat. La série de défaite alignée par le club commence désormais à tourner à l’ironie chez les supporters toulousains qui n’ont d’ailleurs pas manqué de le faire savoir lors de la rencontre face au Stade rennais. Mais l’attitude des supporters du TFC est pourtant loin de réjouir le footballeur ivoirien Max Alain Gradel : «on a besoin de voir des supporters qui viennent supporter leur équipe, et pas Max Gradel ou un joueur. À un moment donné, on a comme l’impression de jouer à treize contre onze. Même les joueurs de l’équipe adverse en rigolent. Il y a un troisième but qui a été annulé par la VAR et on a nos propres supporters qui crient « et 1, et 2, et 3-0 ». C’est difficile à avaler… Depuis qu’on est dans ce club, je parle pour moi et j’assume ce que je dis, j’ai toujours tout donné… C’est clair qu’ils peuvent être déçus mais on encourage toujours et si on a nos supporters qui sont contre nous, c’est difficile.», a confié l’attaquant ivoirien. depuis son arrivée sur le banc il y’a deux mois, Denis Zanko est toujours à la recherche de ses trois premiers points, un objectif devenu désormais une priorité pour le club : «La question du maintien ou pas, c’est vous qui la posez donc je vous réponds… Mais ce ne sont pas des choses que j’évoque avec les joueurs au moment d’aborder la semaine. On est vraiment dans l’immédiateté… Aujourd’hui, notre quête, c’est de gagner un match», révèle l’entraineur toulousain, le 3e de la saison faut-il préciser.

L’impression d’être abandonnés

«je suis très frustré aujourd’hui mais franchement, on a comme l’impression qu’ils nous ont lâché. Et s’ils font ça contre les dirigeants, il faut qu’ils sachent que ce sont les joueurs les premiers affectés parce que c’est nous qui sommes sur le terrain et quand on entend ça, on a encore du mal à réagir et à donner 100% de nous-même.», fait savoir le footballeur ivoirien Max Alain Gradel.