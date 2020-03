Défaite de Liverpool : Jurgen Klopp remet en cause la défense

FA Cup – Leader du championnat de Premier League, Liverpool s’est fait éliminer de la FA Cup en s’inclinant face aux hommes de Franck Lampard. Cette défaite intervient quelques jours après le fiasco des hommes de Klopp en Premier League. En conférence de presse, le technicien allemand a déploré de graves erreurs commises par sa défense.

La défaite de Liverpool en FA Cup face à Chelsea relance la polémique sur le niveau actuel des hommes de Jurgen Klopp. Invaincus depuis le début de la saison, les Reds ont concédé leur première défaite en championnat il y’a quelques jours, dans une rencontre où ils se sont procurés très peu d’occasions. La défense des Reds s’est montré quelque peu fébrile dans cette rencontre de championnat perdu dimanche. Face à Chelsea en FA Cup, la défense des Reds ne s’est pas vraiment montré à la hauteur. En conférence, Jurgen Klopp n’a pas manqué de faire quelques reproches à sa charnière défensive, admettant que celle-ci avait commise deux grosses erreurs mardi soir face à Chelsea en FA Cup. Eliminés de cette compétition, les Reds restent toujours leader du championnat avec une large avance devant Manchester City. Après la prestation des hommes de Klopp hier, certains s’interrogent sur la capacité du club à tenir son avance en Premier League, surtout que le club vient de concéder sa troisième défaite en moins de deux semaines. Si Jurgen Klopp a fait des reproches à sa défense, le manager allemand ne s’est en revanche pas prononcé sur un réaménagement de sa charnière défensive pour les rencontres à venir, aussi bien en Premier League qu’en ligue des champions.

«Est-ce que l’on a plus faim de victoire parce que l’on a perdu notre dernier match ? Je ne sais pas, on veut constamment gagner nos matches. Plus important ? Je ne sais pas. C’est très important. Le match le plus important est toujours le prochain et, en FA Cup, on n’a qu’une seule chance. On doit gagner si on veut aller jusqu’au bout. Quelle que soit la manière. Ce sera vraiment difficile. De ce que je vois, Frank Lampard fait du super boulot. J’aime beaucoup le projet.», confiait Jurgen Klopp, à la veille de la rencontre de FA Cup face à Chelsea. Comme en championnat, les hommes de Jurgen Klopp se sont inclinés mardi soir dans cette coupe anglaise. En conférence de presse, le manager allemand a pointé du doigt certaines erreurs commises par sa charnière défensive : «Perdre 2-0 n’est pas bon, mais dans ce cas c’est relativement facile à expliquer. Nous avons fait deux grosses erreurs sur les buts encaissés. La performance de ce soir était complètement différente de celle contre Watford. Contre Watford, c’était vraiment mauvais. Ce soir, ça ne l’était pas… Nous n’avons jamais pensé que ce serait une saison facile, que ce serait une période facile ou simplement un match facile ce soir. Rien de tout cela. Cela a toujours été difficile mais on s’en est bien sorti. Cela est allé dans notre sens pendant longtemps car nous défendions de manière exceptionnelle. D’habitude, les équipes adverses n’ont pas beaucoup d’occasions contre nous. Maintenant, nous devons admettre que lors des trois ou quatre derniers matches, nous avons encaissé trop de buts», confie Klopp en conférence de presse.

Klopp satisfait du jeu

«J’ai aimé la réaction, j’ai aimé la manière dont nous avons joué. Il y avait de bonnes choses. C’était un match super intense. Nous avons fait sept changements parce que nous savions que ce serait intense. Je ne suis pas inquiet par le moment que nous vivons. C’est le football.», a indiqué le manager des Reds de Liverpool. Faut-il s’inquiéter de cette méforme des hommes de Klopp actuellement ? Les semaines suivantes nous le dirons certainement. Face à l’Atlético Madrid, les Reds n’ont pas manqué, même constat face à Watford en championnat il y’a quelques jours. Encore en FA Cup, les hommes de Klopp sont restés silencieux devant les buts.