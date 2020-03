Défaite de Lyon : Dugarry allume Dembélé et Garcia

Ligue 1 – L’Olympique de Lyon s’est incliné lors de la 28e journée du championnat en déplacement sur la pelouse de Lille. Cette défaite prive les hommes de Rudi Garcia d’une cinquième place au classement général. En conférence de presse, l’entraineur français a reconnu que son équipe n’avait pas répondu aux attentes des supporters face au club lillois.

La défaite de Lyon face à Lille en Ligue 1 freine les hommes de Rudi Garcia sur leur lancée depuis quelques matches. Si les lyonnais étaient sur une belle série depuis la victoire en ligue des champions face à la Juventus de Turin, les hommes de de Rudi Garcia se sont fait éliminer de la coupe de France après une lourde défaite concédée face au leader du championnat. A l’occasion de la 28e journée, les hommes de Garcia rateront l’occasion de revenir à la cinquième place du classement actuel, puisqu’ils s’inclineront en déplacement sur la pelouse de Lille. Comme il fallait s’y attendre le manager du club est longuement revenu en conférence de presse sur la défaite de son équipe. Sur le plateau de RMC Sport, l’ancien footballeur devenu consultant sportif n’a pas mâché ses mots à l’endroit du manager français. Christophe Dugarry a également déploré la performance de l’attaquant Moussa Dembélé dans cette rencontre décisive entre l’OL et le LOSC en championnat.

La prestation des hommes de Rudi Garcia lors du choc face à Lille a été vivement déplorée par Christophe Dugarry. Le consultant français est notamment revenu sur la prestation de Moussa Dembélé qui selon lui, devrait beaucoup travailler ses qualités techniques : «Dembélé reste un problème au niveau du jeu, de l’élaboration du jeu. Ça a beau être un finisseur, je suis désolé mais avant de finir, il faut se les créer les occasions. Je trouve que c’est toujours aussi compliqué. Je lui souhaite le meilleur, je n’ai rien contre lui, mais quand je vois que ce garçon a une cote à 60-70 M€… Quand on a autant de difficulté à manier le ballon… Tous les contrôles sont compliqués. Toutes les conduites de balle, c’est la cour des miracles. Ce garçon doit travailler. Il y a tellement de choses à revoir chez ce garçon quand il court, quand il dribble, quand il contrôle… Alors sa présence est très bonne, il marque des buts, il a des statistiques, il n’y a pas de problème, mais ça n’ira pas plus loin. Ce garçon ne travaille pas sa qualité technique, ça va être compliqué», a lâché le consultant français sur le plateau de RMC Sports. Dugarry n’a pas manqué de remettre en cause le schéma tactique mis en place dans cette rencontre par Rudi Garcia. Pour le consultant sportif le club ne mérite pas la ligue des champions cette saison : «Pour moi, il y a des équipes qui travaillent bien et qui vont être récompensés. Rennes travaille bien, j’ai envie qu’ils soient récompensés. Lille a retrouvé de l’énergie, ils ont des jambes. Sincèrement tu voudrais que Lyon joue la Ligue des Champions avec ce qu’ils nous montrent ? Il y a trop de joueurs surcotés. Ça va contribuer à la progression du club. Rennes, Lille, sur ces derniers mois, sont les clubs qui travaillent le mieux. J’aimerais bien que les équipes qui travaillent et jouent bien soient récompensées».

Réaction de Garcia

«C’est vrai qu’on était en mode diesel. On a souffert du pressing de Lille sur les trente premières minutes et on a trop joué vers l’arrière. On a même favorisé le pressing adverse en agissant ainsi. On a été un peu mieux sur la fin de la première période, avec une situation pour Toko Ekambi. Puis en seconde période, on a joué plus vertical, davantage vers l’avant…Certes, on ne méritait pas de gagner, mais on aurait dû être capables d’égaliser. On a eu les situations pour ça, mais on n’a pas cadré.», a indiqué le manager de l’OL.