Ligue des champions : Haland met en garde le PSG

Huitième de finale retour – Battu au match aller sur la pelouse du Borussia, le PSG reçoit le club de Dortmund au Parc des princes dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de la ligue des champions, une rencontre qui se jouera à huis clos en raison des risques liés au Coronavirus. Avant cette rencontre le buteur providentiel du Borussia a dévoilé dans ses entretien ses priorités pour la saison.

La ligue des champions reprendra ses droits d’ici quelques temps, pour les huitièmes de finale retour. Ces phases retour nous promettent de belles affiches, surtout avec le match qui opposera le PSG au Borussia Dortmund au parc des princes. Lors du match aller les parisiens se sont inclinés sur la pelouse du club allemand alors que les parisiens étaient donnés favoris dans cette rencontre qui a eu lieu au mois de février. Mais tout n’est pas encore perdu pour les hommes de Thomas Tuchel qui n’ont plus droit à l’erreur face au club allemand dans un parc des princes qui sera vide, en raison des risques liés à la propagation du Coronavirus. Pour décrocher le ticket des quarts de finale, les parisiens devront s’imposer dedans leur propre stade, mais pas à n’importe quel prix, puisque le plus difficile pour les hommes de Tuchel sera de ne pas concéder de but à domicile, un objectif qui s’annonce difficile face à une équipe de Borussia en pleine confiance, surtout face à une équipe qui peut compter encore sur son buteur providentiel, le jeune attaquant norvégien Erling Haland. Dans une récente interview, l’attaquant du Borussia a dévoilé ses priorités à venir pour cette saison. Si le double buteur du match aller ne vise pas pour l’instant le ballon d’or 2020, l’attaquant du Borussia a mis en garde le PSG, indiquant que son objectif était de remporter la ligue des champions cette année avec son club.

Double buteur lors du match aller de la ligue des champions, Erling Haland entend encore écrire son histoire en ligue des champions avec le Borussia. Le jeune attaquant norvégien a accordé une récente interview au cours de laquelle il est revenu sur ses objectifs de la ligue. Parmi ses priorités, gagner la ligue des champions cette saison avec son club : «je veux être le meilleur buteur de la Bundesliga… le Ballon d’Or ? Non, il faut d’abord la gagner, cette Ligue des Champions avec Dortmund… après, c’est sûr que marquer en finale de la Ligue des Champions, ce serait exceptionnel. Tous les joueurs rêvent de ça… je veux gagner des trophées. Le plus possible. Chaque professionnel rêve d’avoir des trophées dans les mains. Moi aussi, indique le joueur dans un entretien accordé à France Football. Si le joueur est aujourd’hui courtisé par de grands clubs européens, Haland reste pour l’heure concentré sur ses objectifs avec le Borussia Dortmund : «Je n’en ai aucune idée. Bien sûr que j’ai des rêves. Mais je viens d’arriver à Dortmund. Je suis très content d’être là. J’ai envie de profiter de chaque seconde, d’y faire de grandes choses et de ne penser à rien d’autre. Je viens d’arriver. Je suis très heureux ici. Je veux accomplir plein de choses. Je ne me concentre que sur ça. Le stade me donne des frissons et, ici, je suis très bien entouré», a poursuivi le jeune attaquant norvégien.

Tuchelà la recherche du schéma idéal

«Selon nos informations, deux dispositifs ont été testés en vue du match retour contre le Borussia Dortmund (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). D’abord, le classique 4-4-2, ensuite, le 4-3-3, un revenant. Cependant, ce dernier schéma n’aurait pas donné satisfaction aux yeux de Tuchel, qui imaginait une possible titularisation de Sarabia dans un milieu à trois avec Paredes et Gueye. A priori (après la surprise du 3-4-3 à l’aller, on ne sait jamais), c’est bien le 4-4-2 qui sera retenu par Tuchel. Avec un point d’interrogation majeur : Thiago Silva.», indiquent nos confrères de footmercato .