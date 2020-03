Ligue des champions : Thomas Tuchel annonce les couleurs

Huitième de finale – Le Psg affronte mercredi dans la soirée le club de Borussia Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale retour de la ligue des champions. Vainqueur du match aller, le club allemand aborde la phase retour avec une grande sérénité, surtout avec un effectif qui ne manque pas de blessés ou d’absence, tout le contraire du PSG qui pourrait disputer cette rencontre sans Kylian Mbappé.

Thomas Tuchel joue probablement son avenir avec le PSG dans ces huitièmes de finale retour de la ligue des champions. Les parisiens, lors du déplacement sur la pelouse du Borussia, se sont inclinés lors du match aller par le score de 2-1. Les parisiens ont encore la possibilité de créer la surprise pour le match retour qui se jouera à huis sur la pelouse du Parc des princes le mercredi 11 mars 2020. L’objectif pour les parisiens est de s’imposer, mais le plus difficile sera d’éviter de concéder des buts à domicile, ce qui pourrait sérieusement compromettre les chances de qualification de Paris pour les quarts de finale de la C1. En conférence de presse ce mardi, le manager allemand du PSG est revenu sur cette rencontre qu’il jouera demain au parc des princes dans un stade complètement vide, en raison du Coronavirus. Principale information à retenir de la conférence de presse de Tuchel, le possible forfait de Kylian Mbappé. Ce mardi, le manager allemand a confirmé que son joueur était bel et bien malade, indiquant que les parisiens seront situés sur le cas Mbappé dans la journée du mercredi. Mais les premières informations portent à croire que le champion du monde en Russie sera l’un des grands absents du match retour des huitièmes de finale de la ligue des champions entre Paris le Borussia mercredi dans la soirée.

C’est dans un stade du Parc des princes complètement vide que le PSG recevra le club de Borussia Dortmund mercredi soir, une éventualité à laquelle le club semble être déjà préparé : «Les responsables du BVB obtiennent actuellement les informations nécessaires pour se faire une idée de la situation autour des mesures de confinement lié au coronavirus et reçoivent les dernières évaluations des politiciens, des autorités, des associations et autres institutions. Nous savons depuis quelques minutes que le match de Ligue des Champions aura lieu à Paris mercredi prochain, sans instructions des autorités de sécurité locales. Nous étions préparés à cette situation et aux conséquences qui en découlent et informerons directement le public dès que nous pourrons fournir des réponses», a rapporté la direction du Borussia dans un communiqué. En conférence de presse, l’entraineur Thomas Tuchel a annoncé les couleurs pour cette rencontre retour des huitièmes de finale de la ligue des champions. Pour le manager du PSG, pas question de défendre sur la pelouse du parc des princes : «Maintenant, ça continue d’être un peu bizarre. On va jouer sans nos supporters et dans un match comme ça, c’est super important pour créer une atmosphère spéciale, pour créer de la tension, de la pression sur notre adversaire. Avec le coronavirus, Kylian Mbappé, on a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir et s’adapter. Nous sommes capables de nous adapter», indique le manager allemand.

Des absences au sein du PSG

«Kylian est malade. Il était malade hier et aujourd’hui avec une angine. On essaye de faire peut-être un petit peu l’entraînement aujourd’hui, en soirée. Mais il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours. On doit attendre et décider demain matin. Pour Thiago Silva, il a fait tous les entraînements et on peut décider demain s’il joue ou pas. Il est avec le groupe. Tous les autres sont là, Ander Herrera est encore blessé mais les autres sont là…1-0 ça suffit mais j’ai vraiment l’impression que nous ne sommes pas une équipe qui peut faire seulement 1-0. On est une équipe qui aime attaquer. Et on va attaquer. On va essayer de marquer le plus de buts possibles.», souligne Tuchel en conférence de presse.