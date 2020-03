Ligue des champions : Tuchel réagit à la qualification du PSG

Huitièmes de finale – Battus lors du match aller sur la pelouse du Borussia, le PSG s’est qualifié à domicile dans la soirée du mercredi lors du match retour pour les huitièmes de finale, une rencontre qui s’est jouée dans un parc des Princes complètement vide, en raison des risques de propagation du Coronavirus. En conférence de presse, le manager allemand n’a pas manqué de féliciter ses joueurs pour cette qualification en quarts.

L’aventure en ligue des champions se poursuit pour le PSG, tandis qu’elle s’achève malheureusement pour Erling Haland et le Borussia Dortmund. Les parisiens se sont qualifiés sans trop grande difficulté sur leur pelouse face au club allemand pour les huitièmes de finale retour de la C1. Du côté parisien, Neymar et le Presnel Kimpembe restent les hommes de la soirée. En conférence de presse, Thomas Tuchel n’a pas manqué de saluer ses joueurs pour cette brillante qualification, une qualification qui accorde probablement un sursis à l’entraineur allemand dont les choix tactiques sont très souvent critiqués. La presse allemande ne manquait pas de s’acharner également sur l’entraineur de Paris, notamment en indiquant qu’il avait de nombreuses difficultés à gérer son effectif, allusion faite récemment à la participation des joueurs parisiens à la soirée d’anniversaire de Ney. Après la qualification de son équipe en quart de finale, Tuchel n’a pas manqué de répondre à la presse allemande qui multipliait les attaques à son égard ces derniers jours.

«On a joué comme une équipe. Elle est fiable et ensemble ils l’ont montré. C’était nécessaire. Félicitations à eux. C’était un plaisir d’être entraineur de cette équipe aujourd’hui. On a eu une bonne ambiance à l’arrivée du bus avec les Ultras. On a chanté, c’était une atmosphère spéciale mais j’ai dit à l’équipe que c’était avec cet état d’esprit que je voulais les voir jouer (…) C’était plus difficile mais l’équipe était formidable… Ce match était pour eux. Le football est pour les supporters, les spectateurs et ceux qui aiment ce jeu. C’est bien de les avoir entendus. Un tournant dans la saison ? C’est quoi un tournant ? On a perdu un seul match à Dortmund mais sinon on gagne (…) On doit aller de l’avant toute l’année. C’est facile d’être critique mais moins facile d’être supporter. C’est pour cela que ce match est pour les supporters.», souligne Thomas Tuchel en conférence de presse. Le manager allemand, après avoir félicité ses joueurs et aussi les supporters pour leur soutien au club lors du match retour, n’a pas manqué de régler ses comptes avec la presse allemande, qui s’interrogeait notamment sur son manque d’autorité : «Je l’ai quelque peu en travers de la gorge par rapport à ce que j’ai vu dans les minutes qui ont précédé le coup d’envoi, a lancé le technicien allemand. La manière dont le PSG est traité, comment vous parlez de ma personne… J’ai vu votre émission sur mon iPad par hasard et je vois subitement le titre : « Tuchel ne maîtrise pas son vestiaire, ses joueurs font absolument ce qu’ils veulent, il est simplement le directeur d’un cirque. » Mais où va-t-on ? Vous passerez le bonjour à votre chaîne. Il faudra juste m’expliquer comment vous pouvez traiter ce sujet de manière aussi négative, alors que nous avons remporté vingt-huit matches consécutifs.», a lancé le manager allemand.

Une victoire qui rassure

«Nous avons effectué un parcours brillant en phase de poules à l’automne et là, contre le BVB, nous avons retourné la situation en notre faveur après un match aller compliqué. Il faut cesser d’interpréter tout et n’importe quoi. C’est pourquoi je suis soulagé que nous ayons gagné… Toutes nos éliminations ont été bizarres. La saison passée, c’est uniquement à cause du VAR que Manchester United s’est qualifié. Sur cent matches, nous aurions gagné 99 fois contre ce ManU… Ces derniers temps, il n’y avait que des mauvaises nouvelles, comme si nous étions maudits.», fait savoir le manager allemand en conférence de presse.