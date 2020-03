Ligue 1 : la LFP envisage une reprise au mois d’avril

Reprise du championnat – Avec le report de l’Euro, les différents championnats stoppés iront sans surprise à leurs termes, alors que le président de l’OL proposait des formules pour en finir avec la saison actuelle, notamment en proposant une saison blanche ou encore un nouveau mode de classement basé sur le cumul des points obtenus par les clubs au cours des cinq dernières années.

La pause en ligue 1 en raison du Coronavirus cette année sera-t-elle de courte durée ? Pour l’instant, la France est passée au stade du confinement, comme de nombreux pays d’Europe, suite à la grave crise sanitaire que traverse le monde depuis quelques mois. Conséquence des mesures de confinement, toutes les activités sportives professionnelles sont aux arrêts, et cela pour une durée encore indéterminée. La Ligue 1 qui jouait aussi son avenir dans cette crise ira à son terme selon un communiqué de la direction. Après le report de l’Euro, les différents championnats nationaux devraient sans surprise se poursuivre, avec un réaménagement de calendrier, d’autant plus que tout le monde ignore quand les mesures de confinement prendront fin. En Chine, il aura fallu attendre un peu plus d’un mois et demi pour voir les effets du confinement dans ce pays qui reste le plus touché par l’épidémie avec plus de 3000 morts recensés. Pour la LFP, si le confinement ne dure que deux semaines, alors que le championnat pourrait reprendre dès le mois prochain, plus précisément à la mi-avril. La Ligue de football professionnel table sur une fin du championnat autour de 30 juin prochain. Pour Christophe Dugarry, le championnat pourrait se poursuivre jusqu’au mois de juillet dans l’éventualité où le confinement ne durerait pas en France.

«Suite à cette décision de l’UEFA, le Conseil d’Administration de la LFP souhaite que le groupe de travail UEFA / European Leagues / ECA trouve rapidement une solution consensuelle pour établir un projet de calendrier de fin de saison, la priorité étant de terminer les compétitions domestiques tout en maintenant le juste équilibre avec les Coupes d’Europe et les matchs des sélections nationales. Comme l’a souligné le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, la crise actuelle doit être surmontée collectivement par des décisions solidaires. Tout le football européen doit montrer son sens des responsabilités, son unité, sa solidarité et faire preuve d’altruisme.», rapporte la ligue de football professionnel dans un communiqué rendu le mardi. En attendant d’en savoir davantage sur le calendrier, la présidente de la LFP a déjà livré quelques stades concernant une possible reprise et une fin du championnat. L’optimisme est visiblement au rendez-vous à la LFP, puisque la présidente de l’instante espère une reprise du championnat à partir du mois d’avril : «On s’est donné comme principe majeur de tout faire pour terminer le 30 juin. L’objectif, c’est le 30, mais s’il faut terminer au-delà, on s’adaptera, avec les clubs et les joueurs. On jouera autant que faire se peut… Le Conseil d’administration a rappelé que la priorité des priorités, c’était de terminer la Ligue 1 et la Ligue 2, compte tenu des enjeux sportifs et économiques qui sont les nôtres. C’est vital pour l’avenir des clubs et du football français… Si la période de confinement dure 15 jours, et on ajoute deux semaines d’entraînement avant, on pourrait reprendre aux alentours du 15 avril, a espéré Nathalie Boy de la Tour. On peut tout anticiper, mais il faut surtout s’adapter et rester pragmatique», fait savoir la présidente de la LFP.

Une fin en juillet selon Dugarry

«En espérant au mieux que le confinement ne dure pas et que les choses s’arrangent, il faudra que le championnat dure au moins jusqu’au mois de juillet, fin juillet… Peut-être qu’il n’y aura pas de trêve l’hiver, qu’ils vont demander aux Fédérations d’arrêter les Coupes… Ils vont essayer de régler les problèmes les uns après les autres, mais le premier problème c’est de laisser la place pour finir les compétitions, parce que c’est vital pour les clubs.», indique l’ancien footballeur français.