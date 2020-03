Annulation Ligue 1 : Robert Moreno partage l’avis d’Aulas

Coronavirus en France – Alors que le pays vit en confinement désormais, la Ligue de football professionnel envisage de son côté les différents scénarios pour la fin de la saison actuelle. Stoppée en raison de la crise sanitaire que traverse le pays en raison du Coronavirus, la ligue 1 devrait reprendre ses droits dans un peu plus d’un mois, selon les prévisions de la LFP. Mais d’autres hypothèses sont envisagées ailleurs, notamment par JMA qui souhaite une annulation de la L1.

L’annulation de la ligue 1 cette saison est une solution bottée pour l’instant en touche par la LFP. Réunis mardi, la ligue de football professionnel a envisagé les différents scénarios pour une reprise de la Ligue, une fois que le menace du Coronavirus sera un mauvais souvenir dans l’Hexagone. Face à l’ampleur de cette épidémie, le pays a décidé d’opter pour la mesure du confinement, une mesure qui a porté ses fruits en Chine. Il faudrait attendre au moins un mois environ pour voir l’effet de cette mesure instaurée en France officiellement depuis le lundi 16 mars. Pour Jean-Michel Aulas, le scénario le plus idéal serait une annulation de la saison actuelle en cours. En gros le président de l’Olympique lyonnais propose de reprendre les choses, là où elles avaient été laissées la saison dernière. Cette situation serait évidemment une aubaine pour le club d’Aulas puisque les lyonnais devraient prendre part à la prochaine édition de la ligue des champions. Actuellement dauphin du PSG, le club de Marseille n’a pas mis du temps à rejeter cette proposition de JMA. Seul contre tous hier, le président de l’OL semble avoir un nouvel allié à sa cause. Le nouvel entraineur de l’AS Monaco s’est lui aussi montré favorable à une saison blanche cette année, dans l’éventualité où il serait impossible de terminer le championnat à cause de la crise sanitaire.

Si l’annulation de la Ligue cette saison était la solution idéale à suivre par la LFP ? Seule certitude du moment, le président de l’OL estime que cette solution devrait être envisagée, eu égard de la tournure des récents événements en France. La crise sanitaire en France est devenue une réalité, au point où le président français a enjoint les français à rester chez eux. Pour Aulas, l’idéal serait de repartir sur de nouvelles bases en faisant fi des avancées de cette saison : «La meilleure solution serait de dire « c’est une saison blanche », ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF. Le règlement stipule que c’est à l’issue du championnat que l’on descend d’une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher. Le plus logique serait alors de dire : » on annule tout et on repart sur la situation du début de saison…Evidemment, mais le règlement appliqué à ceux qui n’ont pas de bons résultats et auraient dû descendre, serait aussi appliqué aussi à ceux qui sont en haut du tableau et qui auraient pu jouer des qualifications européennes…Il faut être dans les premiers à la fin du championnat. Si on arrêtait le Tour de France à la douzième étape, je ne sais pas si on dirait que le Tour a sacré ses champions. Dans tous les cas, il faut regarder ce que disent les règlements», a lancé il y’a quelques jours le président de l’OL.

Moreno d’accord avec Aulas

L’annulation de la saison est une hypothèse à laquelle adhère également l’entraineur de l’AS Monaco : «J’espère qu’on pourra terminer les championnats. C’était vital de reporter l’Euro, et je pense que si on ne peut pas terminer les championnats, le plus juste serait d’annuler la saison, et la recommencer comme si aucun match n’avait été joué», a laissé filer l’entraineur de l’ASM. Pour l’heure, cette hypothèse n’est guère envisagée par la ligue de football professionnel. La LFP table sur une reprise du championnat dès mi-avril.