Eden Hazard déçu du report de l’Euro 2020

Report Euro 2020 – Prévue dans plusieurs villes d’Europe, la compétition a été finalement reportée à l’année prochaine, en raison de l’épidémie de Coronavirus qui frappe la majorité des pays du Vieux Continent. Financièrement, ce report n’est pas une bonne nouvelle pour l’UEFA, puisque l’instance de football s’attendait à ce que cette compétition génère des milliards d’euros. Le footballeur belge Eden Hazard s’est récemment confié sur le report de cette compétition.

Eden Hazard n’a pas caché sa déception suite au report de l’Euro 2020 à l’été 2021. Le capitaine des diables rouges, actuellement sociétaire du Real Madrid, s’attendait à disputer cette compétition cette année qui se jouera pour la première fois à 24. Mais cette première édition qui réunira 24 pays du vieux continent sera pour l’année prochaine, à cause de l’épidémie du Coronavirus sur le continent européen. Mais attendre 12 mois avant de disputer cette compétition pourrait considérablement avoir de l’impact sur la performance de certains joueurs, surtout les plus avancés en âge. Malgré sa blessure à la cheville, le sociétaire du Real Madrid aurait bien aimé jouer l’Euro 2020 cette année avec les diables rouges. Pourtant, ce report pourrait également faire du bien au joueur belge, puisqu’il aura le temps de mieux récupérer de sa blessure à la cheville avant l’entame de la compétition. Acquis pour la bagatelle de 100 millions d’euros, l’ancienne star des blues de Chelsea est aussi revenue sur sa difficile saison avec le Real Madrid. Si son arrivée avait suscité en effet beaucoup d’espoir au sein du club madrilène, l’international belge n’a toujours pas convaincu les supporters madrilènes, qui pour certains, commencent à s’interroger sur cette transaction tant souhaitée par Zinedine Zidane. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international belge est lui-même mécontent de sa première saison avec les Merengues.

Le report de l’Euro 2020 était une décision très attendue dans le contexte de crise sanitaire mondial. A l’issue d’une réunion, l’UEFA a décidé de reporter la compétition européenne pour l’été 2021, un report qui ne fait pas forcément des heureux du côté des joueurs, à commencer par l’international belge Eden Hazard : «Je comptais être là à l’Euro, donc j’étais déçu qu’il soit reporté. J’avais prévu de le faire, je me suis fait opérer il y a quelques semaines, donc pour moi, j’allais être bien à l’Euro. On aura tous un an en plus, ce qui est dommage, mais pour ma cheville c’est sûr que ça me permettra de me remettre en forme. Je pense que pour les amateurs de foot, c’est difficile. Tout le monde a envie de voir en été une compétition internationale, pour eux c’est dommage mais je pense qu’il y a des priorités dans la vie qui font qu’ils étaient obligés d’annuler. On est comme tout le monde, on attendra l’année prochaine.», a indiqué le capitaine des diables rouges, dans un entretien accordé à RTBF, depuis son lieu de confinement à Madrid. Malgré sa blessure à la cheville, le meneur belge estime qu’il aurait été prêt pour la compétition européenne de football : «J’allais être là, j’allais faire tout ce qu’il faut pour être en forme dès les premiers matches. J’aurais dû beaucoup travailler mais pendant les deux mois où j’étais blessé, j’ai déjà beaucoup bossé… Je serais arrivé à l’Euro en forme quoiqu’il arrive. J’aurais eu un manque de rythme ça c’est clair, mais la qualité ça ne se perd pas», a poursuivi le footballeur belge.

Déçu de sa première avec le Real

«Ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n’est pas à jeter. C’est sûr qu’il y a les blessures, avec un début de saison compliqué. Mais pour moi, c’était une saison d’adaptation. On me jugera sur la deuxième saison parce que celle-ci, on ne peut pas trop me juger. C’est à moi, lors de la saison prochaine, d’être en forme. Après, sur les blessures, on ne peut pas deviner ce qu’ils se passera mais j’espère que la cheville, ça ira.», a fait savoir l’ancien joueur de Chelsea.