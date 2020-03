Avenir de Xavi – Après avoir fait les beaux jours du club catalan, l’ancien milieu de terrain espagnol s’est reconverti en entraineur, à l’instar de nombreuses anciennes gloires du football. L’ancien barcelonais est longuement revenu dans une interview sur ses projets futurs. Parmi les grandes ambitions de l’ancien champion du monde, revenir au FC Barcelone, mais pas en tant de joueur, mais plutôt comme entraineur des blaugranas, un poste actuellement occupé par Quique Settien, l’ancien manager du Betis Séville.

Xavi Hernandez veut revenir au FC Barcelone. C’est la principale information à retenir de l’interview exclusive que l’ancien milieu de terrain catalan a accordé à la presse espagnole. Après le départ du controversé Valverde, en raison de ses résultats jugés peu satisfaisants en début de saison avec le Barça, certains médias sportifs annonçaient un éventuel retour de l’ancien milieu de terrain sur le banc de l’entraineur. Mais le FC Barcelone décidera finalement de confier les rênes du club à l’espagnol Quique Settien, ancien coach du Betis qui avait fait une forte impression à la direction du club il y’a quelques années, en venant s’imposer sur la pelouse du FC Barcelone en championnat. Sans dévoiler de calendrier, l’ancien catalan annonce son désir de vouloir prendre les commandes du club avec lequel il a presque tout gagné dans sa carrière de footballeur professionnel. Xavi Hernandez dévoile même déjà ses grandes ambitions avec le club catalan. L’une des priorités que l’ancien joueur barcelonais se fixe, une fois qu’il sera aux commandes, c’est de tout mettre en œuvre pour faire revenir dans l’effectif catalan l’international brésilien Neymar. L’ailier brésilien avait quitté les blaugranas pour rejoindre le PSG, moyennant la mirobolante somme de 221 millions d’euros. En dépit des couacs qu’un tel retour pourrait susciter au sein des vestiaires, Xavi reste convaincu de la nécessité de recruter à nouveau le prodige brésilien.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Quique Settien est désormais averti concernant les ambitions de Xavi Hernandez, ancien milieu de terrain barcelonais : «Je veux revenir au Barça, mais pour commencer un projet depuis zéro. Maintenant que j’ai déjà entraîné, je crois que je peux apporter des choses aux joueurs. C’est moi qui ai décidé de refuser le Barça, je voulais venir pour un nouveau projet. J’aimerais travailler avec des gens en qui j’ai confiance, avec qui il y a de la loyauté, et des gens qui soient préparés. Il ne peut y avoir personne de toxique près du vestiaire. Je parle de gens comme Carles Puyol, qui a été capitaine, et Jordi Cruyff, qui est un très bon négociateur et qui a beaucoup d’expérience en tant que secrétaire technique. Je vois les choses en équipe, je ne veux pas décider tout seul. Ici, les décisions, on les prend avec le staff, c’est une structure horizontale, de consensus. Même si après, c’est moi qui ai le dernier mot…Dans le vestiaire, il ne peut y avoir personne de négatif. Le côté médical est important aussi, tout doit se compléter. J’aimerais commencer avec des gens de mon entourage pour faire une bonne équipe. Je n’ai rien contre personne, je n’ai pas une mauvaise relation avec Bartomeu, je m’entends bien avec Laporta et je suis ami avec Victor Font, je serai là avec qui que ce soit qui souhaite le bien du Barça. […] Une grande partie de l’effectif me semble extraordinaire», indique l’ancienne star des blaugranas dans une interview. L’entraineur d’Al Saad ne compte pas se contenter du riche effectif du club, si toutefois les rênes du Barça lui étaient confiés.

Faire revenir Neymar

«La base est très bonne. Je recruterais des ailiers, comme Neymar. Je ne sais pas si ça pourrait se faire d’un point de vue social et par rapport aux supporters, mais sur le plan du football je n’ai aucun doute, ce serait une recrue incroyable. Le Barça a déjà ce qu’il faut dans l’axe, mais il manque d’ailiers comme a le Bayern», révèle Hernandez dans son entretien.