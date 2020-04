Reprise ligue 1 : les mises en garde d’un groupe de supporters

Championnat de France – Coronavirus oblige, de nombreux championnats européens ont été temporairement suspendus pour freiner la propagation de l’épidémie. En France, la période de confinement a été prolongée jusqu’au 11 mars prochain. Si un éventuel déconfinement est envisagé par le gouvernement à partir de cette date, les évènements susceptibles de rassembler du monde n’auront pas lieu avant le début de l’été. Dans un communiqué conjoint, un collectif de supporter a mis en garde contre une reprise trop rapide de la ligue 1 et la ligue 2.

La reprise de la ligue 1 en France est depuis des semaines au centre des débats entre différents acteurs du football. Plusieurs présidents de clubs ont déjà réagi à une éventuelle reprise de la saison en cours. Parmi les réactions qui ont suscité une vive polémique, celle de Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique de Lyon. Dans une première réaction JMA avait souhaité une annulation de la saison actuelle en cours, pour reprendre sur de nouvelles bases. Cette réaction du président de l’OL avait suscité de nombreuses moqueries, notamment de la part de certains joueurs de l’OM, club rival quasiment assuré de pouvoir disputer la prochaine ligue des champions, si l’on devait complètement faire table rase de cette saison. Quelques jours plus tard, le président de l’OL revient à la charge avec une nouvelle proposition. Cette fois, il propose un classement basé sur le cumul des points des cinq dernières saisons, proposition qui n’aurait pas retenu l’attention de la Ligue de Football Professionnel. A son niveau, la LFP multiplie les rencontres en vue de trouver une date pour la reprise de la saison. Cette reprise de la saison pourrait avoir lieu au mois de juin, le 3 ou le 17 juin prochain, date qui reste encore à confirmer puisqu’elle dépendra de l’évolution de la situation sanitaire en France. Mais d’ores et déjà, un collectif de supporters a mis en garde les présidents de clubs une reprise trop rapide de la saison en cours.

« Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Comme l’a souligné hier le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements», indiquait la ligue de football professionnel dans un communiqué. Cette annonce de la LFP n’était pas une surprise, d’autant plus que tous les grands championnats d’Europe étaient à l’arrêt. Concernant la reprise, le mois d’avril avait été évoqué pour la reprise de la ligue 1. Mais cette éventualité a été balayée d’un revers de la main, avec le prolongement du confinement au mois de mai. Concernant le dénouement de la saison, les présidents de clubs sont divisés. Pour le président du PSG par exemple, il est primordial d’aller au terme de cette saison, ce qui permettrait aux clubs de toucher les droits télé, des ressources capitales pour faire face aux dépenses du clubs dans cette période de crise. D’un côté, il y’a ceux qui militent pour une annulation de la saison en cours, à l’instant de JMA qui s’était clairement prononcé en faveur de cette hypothèse. A l’heure ou la reprise de la ligue 1 fait polémique en France, un collectif des supporters a lancé un cri de cœur à ceux qui souhaitent une reprise de la saison, le plus rapidement possible.

‘‘il est urgent d’attendre’’

«Il est urgent d’attendre…Il n’est pas envisageable que le football reprenne prématurément. Il n’est pas envisageable qu’il reprenne à huis clos. Il reprendra en temps voulu, quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies…Le football »coûte que coûte » est un football de honte, qui n’aura aucun lendemain», explique le collectif de supporters de ligue 1 et L2 dans leur communiqué.