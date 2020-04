Affaire Periscope : clash entre Aurier et Rothen

Scandale d’Aurier au PSG – Le footballeur ivoirien était l’une des valeurs sures du club parisien. Mais la donne a soudainement changé pour l’international ivoirien après la diffusion d’une vidéo sur le média social Periscope. Dans le contenu de cette bande vidéo, le joueur ivoirien tenait des propos injurieux à l’endroit de son entraineur à l’époque qui était Laurent Blanc. Ce scandale sera à l’origine de son départ de Paris pour rejoindre la Premier League sous le maillot de Tottenham. Il y’a quelques jours, le joueur ivoirien évoquait un éventuel retour à Paris.

L’affaire Periscope a sans doute impacté l’avenir de Serge Aurier au PSG. Titulaire indiscutable dans le 11 de départ parisien, le latéral droit ivoirien est quasiment devenu la risée de certains joueurs après les injures proférées à l’endroit de son entraineur dans une vidéo diffusée sur Periscope. Malgré les excuses du joueur sur ses intentions et le contenu de cette vidéo, sa situation ne sera plus jamais la même avec Paris. Ultime option qui restait à Aurier, envisager un départ de Paris, surtout avec l’arrivée de Dani Alves au poste de latéral droit. Après avoir quitté Paris, le joueur ivoirien posera ses valises en Premier League sous le maillot de Tottenham. Dans un récent entretien accordé à Canal, le footballeur ivoirien a évoqué son désir de revenir au Psg pour terminer sa carrière. Sauf que cette idée a réveillé certains vieux démons, notamment ceux de Jérôme Rothen, ancien joueur de Paris devenu désormais consultant sportif.

Un retour de Serge Aurier au PSG est-il encore possible après l’affaire Periscope ? Interrogé sur son avenir, le footballeur ivoirien n’écarte pas la possibilité de terminer sa carrière à Paris : «Terminer ma carrière à Paris ? C’est même le projet. J’aimerais bien finir à Paris car c’est mon club de cœur», a déclaré le footballeur ivoirien qui évolue désormais avec les Spurs de Tottenham. La réponse acerbe de Jérôme Rothen, ancien joueur parisien, n’aura pas tardé : «Il s’est perdu au fur et à mesure. Quand il insulte l’entraîneur, le club, ses coéquipiers, il n’y a plus d’histoire de club de cœur. Si c’est le club de ton cœur, tu ne fais pas ce que t’as fait. Qu’il arrête de nous vendre du rêve en faisant semblant de dire c’est le club de son cœur. Quand t’y étais, tu n’as pas été exemplaire. C’est fini pour toi. T’as gagné des titres à Paris, t’es parti à Tottenham. Au final, le niveau qu’il a à Tottenham n’a jamais été celui qu’il avait au début au PSG. Il est sur la pente descendante. Mais qu’ils arrêtent avec leurs conneries de club de leur cœur. C’est facile aujourd’hui de dire que le PSG est le club de son cœur», a révélé l’ancienne star du PSG. Le footballeur ivoirien a quitté le PSG après le scandale du Periscope pour aller en Premier League. Après les propos de l’ancien joueur parisien, la réaction de Serge Aurier était très attendue. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le footballeur ivoirien n’a pas mâché ses mots à l’endroit du consultant sportif français.

Aurier recadre Rothen

«Je l’ai vu comme tout le monde. Dans son message, il se fait passer pour le président de tout Paris, de tous les décideurs. Et moi je n’ai pas le droit de dire que j’aime le PSG. Il n’y a que lui…J’ai lu que c’était la balance du vestiaire et qu’il avait manqué de respect aux supporters. Ça, je ne l’ai pas fait. (…) Quand t’as été joueur et que tu travailles pour la télé, il y a une certaine manière de se comporter. (…) Je n’accepterais jamais qu’un ancien joueur aille mal parler d’un joueur. C’est un manque de respect vis-à-vis du joueur. Rothen m’a poussé à aller regarder des trucs sur lui alors que normalement, je m’en fiche. Et franchement, il a fait des trucs de fou.», a confié le footballeur ivoirien Serge Aurier, après la sortie de Rothen.