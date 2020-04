Reprise du championnat français : Aulas d’accord avec Jean-Pierre Rivère

Retour de la ligue française – Dans un communiqué diffusé ce lundi, la ligue de football professionnel a enfin communiqué sur la date de la reprise du championnat français, mis en arrêt forcé en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus. Après avoir suscité une vive polémique il y’a environ un mois sur le sujet, Aulas change de cap et souhaite lui aussi une reprise du championnat. Le président de l’OM souhaiterait même que la proposition de Jean-Pierre Rivère soit étudiée de près par la LFP.

La reprise du championnat français, stoppé en raison de la propagation du coronavirus, était au centre d’une nouvelle réunion ce lundi au siège de la LFP. A l’issue des discussions, l’instance dirigeante de la ligue 1 et 2 a communiqué une date pour la reprise du championnat. La Ligue de football professionnel espère un retour des joueurs sur les pelouses à la mi-juin, soit un mois après la mise en place du déconfinement progressif en France. Mais l’idée d’une reprise trop rapide dans cette période de crise sanitaire séduit moins en moins les joueurs qui l’ont d’ailleurs fait savoir par la voie de leur syndicat, l’UNFP. Un collectif de supporters est également monté au créneau pour dénoncer une reprise trop tot des différentes ligues françaises, alors que la menace du nouveau coronavirus n’a pas encore été totalement éradiquée.

Reprise de la ligue française ou pas, la LFP a tranché ce lundi sur la question : «Compte tenu des nombreuses prises de parole sur le sujet de la reprise de Ligue 1 et de Ligue 2, la LFP tient à rappeler et préciser les faits suivants : 1. Le Bureau du Conseil d’Administration a voté à l’unanimité le 10 avril dernier un projet concernant la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Une des hypothèses prévoit notamment la fin des championnats 2019/2020 (hors barrages) le 25 juillet et une reprise les 22 et 23 août 2020 de la saison 2020/2021. Cette même hypothèse prévoit un redémarrage de la saison 2019/2020 le 17 juin 2020. 2. La LFP est maintenant en attente des modalités de déconfinement que le gouvernement annoncera à la fin du mois d’avril, et en particulier les conditions dans lesquelles les matchs pourraient se jouer à huis clos.», annonce la ligue de football professionnel dans un communiqué. La reprise envisagée un mois après le déconfinement progressif des français alimente encore les débats. Jean-Michel Aulas, souhaite pour sa part, une reprise du championnat français pour terminer la saison, quitte à suivre la proposition de Jean-Pierre Rivère : «J’ai été parmi les premiers à dire que l’épidémie était beaucoup plus grave qu’on ne l’imaginait. Maintenant, l’UEFA a l’air assez favorable à la reprise. C’est quand même notre organe de tutelle, à nous Fédération, la Ligue étant sous la Fédération. Je lis ce que dit Gianni qui semble prendre une position un peu différente : d’abord aucun risque pour les joueurs et après on verra. Donc j’ai des craintes qu’on ne puisse pas reprendre. Et c’est pour ça qu’il faut peut-être étudier un autre scénario dont ont parlé Jean-Pierre Rivère et Nasser, où on décalerait tout ça pour terminer la saison 2019-2020 à la fin de l’année civile et on reprendrait en début d’année 2021 pour la nouvelle saison.», confie le président de l’OL dans un entretien accordé à L’Equipe.

Aulas rectifie le tir

«j’y suis favorable si l’UEFA l’envisage. Souvent, on me ressert le plat un peu réchauffé de ma déclaration du Monde, il y a un mois et demi, disant que j’étais favorable à un arrêt des compétitions. Non, je ne suis pas favorable à un arrêt. Tout ce qui peut permettre de terminer les compétitions me va bien. Si par malheur on ne pouvait pas, l’analyse juridique des règlements n’est pas celle que j’entends.», révèle le président de l’Olympique de Lyon dans une interview exclusive accordée au quotidien L’Equipe.