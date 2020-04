Olympique de Lyon : les révélations de Memphis Depay sur sa blessure

Blessure de Depay – Buteur providentiel de l’Olympique de Lyon la saison dernière, l’attaquant néerlandais avait bien entamé la saison 2020 avec son club français. Malheureusement, une blessure au genou l’éloignera des pelouses pour plusieurs mois, une situation difficile pour le footballeur néerlandais qui s’était vu confier de nouvelles responsabilités avec les gones. Avec l’arrêt des championnats, le footballeur poursuit sa rééducation et espère un retour sur le terrain dès la reprise avec les gones.

La saison 2020 pour Memphis Depay avait pris une tournure plutôt inattendue en décembre dernier lors de la blessure de l’attaquant néerlandais en ligue 1. Victime d’une rupture de ligaments croisés, le footballeur néerlandais s’est loin retrouvé loin des pelouses pour plusieurs mois. En l’absence du néerlandais, les gones ont eu de nombreuses difficultés en championnat, même si les lyonnais ont réussi à arracher leur ticket pour les huitièmes de finale de la ligue des champions. Les Gones ont d’ailleurs fait un sacré pas vers les quarts de finale en s’imposant à domicile face à la Juventus de Turin. Mais les hommes de Rudi Garcia devront attendre la reprise de la compétition pour savoir s’ils atteindront le cap des quarts de finale ou pas. Avec l’arrêt des championnats, Memphis Depay a encore du temps pour mieux préparer son retour sur le terrain. L’attaquant des gones qui a très mal vécu son absence dans l’effectif lyonnais pour les huitièmes de finale aller, espère grandement disputer le match retour face à la Juve, si une reprise de la compétition était décidé par l’UEFA.

«Les gars de Lyon me manquent. Je ne suis pas avec eux, mais ils me manquent. Ça fait un mois que je ne les ai pas vus. Ça ne doit pas être facile pour eux. Ça se passe plutôt bien. Je suis à mon cinquième mois de convalescence. Je peux tout faire, mais j’attends le test final. J’en ai passé plusieurs, ils étaient bons. Il y a encore du travail à faire. Je dois m’entraîner avec l’équipe, m’entraîner avec intensité et ce n’est pas encore possible. J’essaye de garder de la force et construire de l’énergie. C’est dur, mais mes genoux sont en bonne condition. J’étais supposé reprendre l’entraînement avec l’équipe et me préparer pour l’Euro. Je vais bien», a confié l’international néerlandais qui compte à ce jour 19 réalisations avec la sélection nationale. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais pourrait sans surprise faire son retour lors de la reprise de la Ligue 1, une reprise qui divise pour l’instant les principaux acteurs du football français. Si le joueur craignait pour sa participation à l’EURO 2020 en raison de sa blessure, Memphis Depay n’a visiblement pas de soucis à se faire, avec ce report de la compétition européenne à l’été 2021. Sauf surprise de dernière minute, l’attaquant des gones devrait donc disputer le prochain Euro avec son pays. Et probablement le match retour de la ligue des champions avec l’OL cette saison.

Moralement abattu par sa blessure

«Quand c’est arrivé, j’étais productif, je marquais en Ligue des Champions, je devenais de plus en plus important, le coach m’avait nommé capitaine. Je me sentais responsable. Je n’y croyais pas, j’ai eu mal. J’ai essayé de continuer à jouer pendant 20 minutes, ce qui était fou, c’était même dangereux, mais je ne savais pas ce qui m’était arrivé. Quand j’ai eu les résultats, c’était dur…Les top players inspirent les jeunes. Rater ce genre de grand match, c’est dur. J’ai regardé le match à Dubaï, mais je ne voulais pas regarder de football. Je savais que ça allait être dur. J’ai essayé de ne pas en regarder, ça me revenait en pleine figure. Nous sommes là, cinq mois plus tard, dans une situation différente. Je pourrai peut-être jouer le match retour. Mais c’était dur», révèle le footballeur néerlandais dans un live diffusé sur Instagram. Le retour de l’attaquant des gones sera un véritable soulagement pour Garcia.