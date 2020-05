FC Barcelone : Rakitic en colère contre Bartomeu et Abidal

Avenir de Rakitic – L’ancien joueur de Séville était il y’a quelques années, indispensable au fonctionnement du to barcelonais dans le milieu de terrain. Mais bien des années sont passées et la place du joueur dans le 11 de départ catalan n’est plus d’actualité. Pourtant, le joueur avait obtenu la promesse d’une prolongation de son contrat qui expire en juin 2021, depuis 2018. Mais la direction du club n’a toujours pas engagée de discussion avec le milieu de terrain croate alors qu’il lui reste une année de contrat avec le FC Barcelone.

La séparation entre Ivan Rakitic et le FC Barcelone s’annonce difficile. Alors qu’il lui reste une année de contrat avec le club catalan, l’international croate refuse de quitter son club de cœur, malgré les nombreuses propositions reçues de part et d’autre. Plusieurs clubs européens ont manifesté leur intérêt pour le joueur croate. Mais le finaliste malheureux de la coupe du monde en Russie refuse d’envisager la possibilité d’un départ, alors que ses chances de titularisation avec le Barça s’aménuisent au fil des jours, surtout avec l’arrivée de l’international néerlandais Frenkie De Jong. Il y’a deux ans, la direction du Barça annonçait au joueur une prolongation de son contrat qui expire en 2021. A un an de cette échéance, toujours aucune prolongation en vue pour l’international croate qui à en croire certains bruits de couloir, envisagerait d’aller au terme de son contrat pour être libre de tout engagement à la signature, si un club devait toutefois s’intéresser à lui à la fin de la saison prochaine.

Partira ou partira pas ? L’avenir d’Ivan Rakitic au FC Barcelone s’assombrit au fil des années. Alors que son contrat expire fin juin 2021, le footballeur est récemment revenu les promesses non tenues par la direction de son club concernant la prolongation de son contrat : «Bartomeu ne m’a pas appelé. Il peut toujours le faire. Peut-être qu’il écoute et qu’il m’appellera demain. Concernant les rumeurs, je me suis habitué à voir mon nom sortir partout. Ce n’est pas nouveau. J’aurais aimé que le président, Eric Abidal ou une autre personne du club dise publiquement qu’il n’y a rien. Mais je suis content et c’est le principal…Ce serait d’avoir un contact. J’en ai eu un avec Abidal, mais c’était surtout pour évoquer le retour à l’entraînement. Je n’ai aucune pensée négative. Avec moi, on peut toujours parler. Je suis ravi de retourner à l’entraînement et de porter à nouveau le maillot du Barça. Tous ceux qui me connaissent savent le lien que j’ai avec l’Espagne. Un jour je reviendrai vivre à Séville, j’en suis sûr. Je veux terminer mon contrat ici, mais je ne suis pas fermé à un changement.», a fait savoir l’international croate dans une nouvelle interview. L’ancien milieu de terrain du FC Séville envisage donc d’aller au terme de son contrat, une situation qui risque de compromettre les plans du Barça.

Toujours attaché au club catalan

«Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait. C’est difficile et gênant, je veux jouer pour Barcelone et pas seulement faire partie de cette équipe. Je ferai de mon mieux pour essayer de changer cette situation lors des prochains matches. J’ai un contrat pour quelques années de plus, il n’y a pas de meilleur endroit pour jouer que Barcelone. C’est le meilleur club du monde, tu joues avec les meilleurs joueurs du Monde. Mais je veux jouer et pas simplement me balader en ville et profiter de la mer… Mais si je vois que rien ne peut changer, alors nous allons nous asseoir et discuter à nouveau avec la direction. J’essaie de m’amuser au Barça, et encore davantage maintenant avec les nouveaux coéquipiers….Et mon idée est de continuer avec le Barça. Je suis ouvert, mais mon idée est très claire et mon intention est de continuer ici et de continuer à en profiter, parce qu’il me reste plusieurs années de contrat», confiait le croate il y’a quelques mois.