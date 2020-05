Prolongation de Villas Boas : l’Om détaille son offre

Départ d’AVB – Après la séparation de l’OM avec son ancien directeur sportif, nombre de consultants ont indiqué que le départ d’André Villas Boas devrait sans surprise suivre dans les plus brefs délais. Dans la journée du lundi, le quotidien Sportif L’Equipe révélait entre ses colonnes qu’une proposition avait été soumise au manager portugais. Selon le média qui rapporte plusieurs témoignages des proches du manager portugais, AVB aurait décliné l’offre de proposition de l’Olympique de Marseille, alors que son contrat expire dans un an. Le communiqué officiel de l’Om dévoile de plus ampkles infos sur cette offre.

La prolongation de Villas Boas avec l’OM alimente les débats dans la presse sportive depuis quelques jours. Rappelons que le club phocéen s’est officiellement séparé de son directeur sportif qui avait pesé de tout son poids pour convaincre AVB de signer avec l’OM. Alors que les marseillais retrouvent du rythme de jeu et bien entendu les compétitions européennes (ligue des champions l’année prochaine), certains médias évoquent que le départ de l’actuel manager du club serait déjà acté. En début de semaine, le quotidien sportif L’Equipe révélait entre ses lignes que l’entraineur portugais avait dit non au club phocéen qui lui aurait proposé une prolongation d’un an, dans les mêmes conditions que son précédent contrat. Cette information confirmée par les proches de Villas Boas est aujourd’hui démentie par la direction de l’OM dans un communiqué officiel. Selon le club phocéen, ce sont deux ans de contrats qui ont été proposés au tacticien portugais, et une année supplémentaire en option, dans l’éventualité où il réussirait à qualifier l’OM en ligue des champions. Toutefois, le club ne précise pas si le manager portugais a accepté ou non les termes de son nouveau contrat.

Après Andoni Zubizarreta, André Villas Boas sera-t-il le prochain à quitter l’OM ? Selon une information transmise par L’Equipe, le manager portugais aurait déjà décliné une première offre du club phocéen : «D’après l’entourage d’André Villas-Boas, le technicien (42 ans) a refusé la proposition de prolongation que lui avaient adressée les dirigeants de l’OM, ce lundi, en fin de journée. Le Portugais est sous contrat jusqu’en 2021 et le club olympien, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, lui proposait un an de plus, avec les mêmes conditions, ainsi qu’une année supplémentaire en option.», rapporte le quotidien sportif français. L’Olympique de Marseille ne tardera pas à réagir aux informations révélées par le média français dans la journée du lundi : «À la suite d’informations erronées dans la presse du jour concernant la prolongation de contrat proposée à André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille souhaite rétablir la réalité des faits. Dès la semaine dernière, le President de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a évoqué avec André Villas-Boas sa volonté de lui proposer une prolongation de contrat. Dans le week-end, Frank McCourt a confirmé à André Villas-Boas être en ligne avec Jacques-Henri Eyraud et souhaiter qu’ils travaillent tous les deux aux modalités de cette prolongation.», explique l’OM dans son communiqué.

Une prolongation de 3 ans dont une année en option

«Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là. Depuis 20 ans l’Olympique de Marseille est un club qui a souffert d’une instabilité chronique. 24 mandats d’entraîneurs (certains entraîneurs ont eu plusieurs mandats à des périodes différentes) ont été délivrés par l’OM sur cette période. Depuis 20 ans, seuls 3 entraîneurs ont bénéficié d’un engagement contractuel de 4 ans ou plus : Didier Deschamps, Rudi Garcia et aujourd’hui André Villas-Boas avec cette proposition. Cela démontre tout d’abord la volonté du club de créer les conditions d’une stabilité sans laquelle rien de solide ne peut être construit sur le long terme dans le football et notamment à l’Olympique de Marseille.», rapporte le club phocéen dans un communiqué.