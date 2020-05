Samuel Eto’o affole la toile en s’autoproclamant meilleur que Drogba et Diouf

Meilleur footballeur africain – La question de savoir qui est le meilleur joueur du continent africain revient constamment dans les débats entre amateurs du football en Afrique. Depuis quelques jours, cette question défraie de plus belle la chronique, suite des troublantes révélations faites par l’international camerounais Samuel Eto’o. Sur les réseaux sociaux, le footballeur camerounais a affirmé haut et fort qu’il était bien meilleur que l’ivoirien Didier Drogba et l’ancienne gloire du football sénégalais El Hadj Diouf, des déclarations qui ont suscité de vives réactions chez les amoureux du ballon rond en Afrique.

Le footballeur camerounais Samuel Eto’o a de loin l’un des plus beaux palmarès du football en Afrique. Vainqueur à deux reprises de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun, l’ancienne star du FC Barcelone est également l’un des deux joueurs africains à avoir gagné à quatre reprises le trophée du ballon d’or africain. Aujourd’hui, l’ancien footballeur camerounais peut se vanter d’avoir été l’un des rares joueurs africains à remporter à deux reprises la ligue des champions. A la lumière de toutes ces distinctions, ses fans affirment haut et fort qu’il reste le meilleur footballeur africain de tous les temps. En réponse à l’ancien footballeur sénégalais El Hadj Diouf qui s’est autoproclamé comme le meilleur sur le continent, Samuel Eto’o a fait savoir qu’il était plus fort que l’ancien de Liverpool. Aussi le camerounais se vante d’être aussi meilleur que l’ancien de Chelsea Didier Drogba.

Les récentes déclarations de Samuel Eto’o continuent toujours de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Après avoir brillé de mille feux dans les plus grands championnats européens, l’ancien footballeur camerounais n’a pas hésité à s’autoproclamer meilleur footballeur que Diouf et Didier Drogba : «Si on prend tous les plus grands joueurs du monde, qu’on met les joueurs poste par poste, et qu’on désigne ceux qui ont été les meilleurs, je pense que dans les avants-centres, après Ronaldo El Fenomeno, je pourrais me battre à la deuxième place avec les autres. Ronaldo El Fenomeno, j’ai le plus grand respect pour lui. Il est hors compétition. Mais les autres, ils savent», affirmait le camerounais dans un live sur Instagram. Samuel Eto’o va encore plus loin avec de nouvelles révélations sur son compte Instagram : «Si tu étais Africain, quelqu’un viendrait dire que tu n’as pas été le meilleur». Tu as dit: « Je voulais être numéro 1, et je suis allé chercher ça! », indique Eto’o sur son compte Instagram. « Les records, les histoires, permettent aux générations suivantes de rêver, de faire mieux! Si la manipulation reste notre meilleur compagnon, je pleure pour notre Afrique», commente le footballeur camerounais, en réaction à une image de Jordan qu’il avait diffusé sur la toile. L’international ivoirien Didier Drogba qui rêve aujourd’hui de diriger la fédération ivoirienne de football, n’a pas mis du temps à cette nouvelle polémique qui prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

Drogba calme le jeu

Sans pour autant s’annoncer comme étant le meilleur joueur du continent, le footballeur ivoirien s’est plutôt attelé à donner une leçon d’humilité au camerounais Samuel Eto’o et au sénégalais El Hadj Diouf : «…seul L’UEFA est témoin que l’Afrique a de grands joueurs. Et certains font partie des TOP 20 meilleurs buteurs dans l’histoire de la League des Champions…Chacun a son étoile, aujourd’hui il y a une nouvelle génération de footballeurs. Des frères comme Mane et Salah font des merveilles en clubs et pourraient faire mieux que les anciens joueurs. Je ne peux pas affirmer aux yeux du monde que je resterai le meilleur buteur africain en league des champions, le monde évolue et il y a encore du talent en Afrique. Je dirai à Eto’o et Diouf d’encourager nos jeunes frères qui évoluent dans de différents clubs à rehausser le football africain et continuer à représenter l’Afrique dans le monde. C’est L’Afrique qui gagne», a révélé pour sa part Didier Drogba.