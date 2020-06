Timo Werner signe à Chelsea

Werner à Chelsea – Le club londonien a réalisé sans doute l’une des plus belles affaires de son mercato, depuis la levée des sanctions imposées par l’UEFA. Auteur de plus de 30 buts depuis le début de la saison, le jeune joueur allemand était la priorité de plusieurs clubs européens. Mais c’est finalement le club de Chelsea qui réussira à convaincre le club allemand et son joueur à l’issue des négociations. Selon les informations de la presse anglaise, le club de Chelsea a déboursé la bagatelle de 50 millions d’euros pour recruter le jeune talent allemand qui fait sensation cette saison en Bundesliga avec le RB Leipzig.

Le club de Chelsea vient d’officialiser ce jeudi l’arrivée de Timo Werner, le jeune attaquant du RB Leipzig en Bundesliga. Pour l’heure, le club n’a pas encore dévoilé le montant de cette transaction, mais plusieurs clubs révèlent que les blues auraient déboursé la bagatelle de 50 millions d’euros pour le transfert du buteur allemand de 24 ans. Si cette transaction permettra au club londonien de relancer son armada offensive, le recrutement de l’attaquant allemand risque de compliquer la situation de l’international français Olivier Giroud. En manque de temps de jeu, le footballeur français était régulièrement mis en garde par le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Avec le report de l’Euro 2020 à l’année prochaine, l’attaquant français dispose de temps pour gagner une place de titulaire à Chelsea ou dans le cas échéant, tenter de s’imposer dans un autre club.

«Le Chelsea Football Club a conclu un accord avec le RB Leipzig pour signer Timo Werner. Le joueur de 24 ans a convenu de conditions personnelles avec les Bleus et restera au club allemand pour le reste de la saison de Bundesliga. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers en juillet, sous réserve d’un examen médical. L’un des jeunes attaquants les plus redoutés d’Europe, Werner est réputé pour son rythme, ses mouvements, son jeu en équipe et sa capacité de finition. À Leipzig, il a le plus souvent été déployé dans un front deux, mais il peut également jouer large dans un front trois ou comme attaquant central. Il connaît actuellement la saison la plus rentable de sa carrière, ayant déjà marqué 32 buts et enregistré 13 passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues. Après avoir retrouvé le filet contre Fortuna Dusseldorf hier soir, il lui reste deux matchs cette saison pour améliorer ces chiffres.», révèle le club de Chelsea dans un communiqué diffusé ce jeudi. Le jeune joueur allemand s’engage à en croire plusieurs médias, pour cinq avec le club londonien. Selon SkySports, le club londonien aurait dépensé la bagatelle de 50 millions d’euros pour recruter l’attaquant de RB Leipzig en Bundesliga. La directrice générale du club londonien, Marina Granovskaia n’a pas manqué de réagir à la signature de Tim Werner à Chelsea : «Nous sommes très heureux que Timo Werner ait choisi de rejoindre Chelsea. C’est un joueur qui était convoité dans toute l’Europe et ce n’est pas une surprise, il a ce mélange rare d’être jeune et excitant et pourtant établi et éprouvé. Nous avons hâte d’avoir Timo à bord, mais d’ici là, nous lui souhaitons, à lui et RB Leipzig, le meilleur pour la fin de la saison.», explique le club dans un communiqué officiel. Le jeune artificier allemand a lui aussi réagi à sa signature avec le club de Premier League.

Werner réagit à son engagement avec Chelsea

«Je suis ravi de signer pour Chelsea, c’est un moment très fier pour moi de rejoindre ce grand club. Je veux bien sûr remercier RB Leipzig, le club et les fans, pour quatre années fantastiques. Tu seras toujours dans mon cœur. J’ai hâte à la saison prochaine avec mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau manager et bien sûr les fans de Chelsea. Ensemble, nous avons un avenir très réussi devant nous.», déclare le jeune joueur de 24 ans. Olivier Giroud a désormais un nouveau concurrent en attaque pour la saison prochaine.