Chelsea : Franck Lampard maintient N’Golo Kanté et Olivier Giroud

Mercato de Chelsea – Après la levée des sanctions européennes, les blues comptent bien être très actif sur le marché des transferts. La semaine dernière le club officialisait déjà la venue de Timo Werner, l’une des sensations de la Bundesliga cette saison. Plusieurs joueurs sont dans le collimateur des blues à la faveur du prochain mercato. Dans le même temps, certains joueurs seront poussés vers la sortie, histoire d’équilibrer un peu les dépenses du club. Il y’a quelques jours, le magazine Times révélait la liste des joueurs transférables, une liste sur laquelle figurait l’incontournable N’Golo Kanté.

Franck Lampard n’a visiblement aucune intention de se séparer des bleus évoluant à Chelsea, du moins de N’Golo Kanté et d’Olivier Giroud. Alors que le joueur s’interrogeait sur son avenir avec les blues, l’attaquant des bleus a eu droit à une prolongation d’un an avec Chelsea, alors que sa titularisation dans le 11 de départ reste encore hypothétique. Mais le footballeur français aura droit à du temps de jeu pour cette année de prolongation avec Chelsea. Outre l’attaquant français, le club compte également tout mettre en œuvre pour conserver son milieu de terrain français, l’international N’Golo Kanté. Le journal britannique Times a récemment confié que le club comptait se débarrasser du champion du monde 2018, une information démentie par Franck Lampard, l’actuel manager des blues de Chelsea. En revanche l’entraineur des bleus ne s’est pas exprimé sur l’éventuel départ d’un autre français, Bakayoko Tiémoué, un joueur qui a eu du mal à se faire une place dans le 11 de départ du club londonien depuis son arrivée.

« J’ai parlé à Timo Werner et il était très enthousiaste, ce qui est formidable, je suis vraiment très heureux de son arrivée. Nous sommes un peu sur la retenue car nous avons beaucoup de travail à faire, tout comme lui qui termine la Bundesliga, mais oui je lui ai parlé. C’est le type de joueur et le profil que nous recherchons, il peut avoir un grand impact sur notre jeu, je l’espère», révélait Franck Lampard, l’actuel manager des blues de Chelsea. La signature de Timo Werner est l’un des grands coups des blues pour le mercato qui sera fortement impacté par la crise du coronavirus. Dans le même temps, l’arrivée du jeune talent de la Bundesliga risque de compromettre une situation déjà difficile vécue par Olivier Giroud avec Chelsea. Malgré une situation compliquée, Olivier Giroud a eu droit à une prolongation d’un an, prolongation que le joueur a favorablement accueilli : «Vous ne pouvez pas oublier la situation, évidemment, mais quand le club a voulu me donner une année supplémentaire parce que j’ai montré un caractère fort en revenant dans l’équipe en février, j’ai senti que mon parcours à Chelsea n’était pas terminé. J’aurais été très triste si j’avais quitté le club en janvier. Je crois en moi. Je crois que mon destin était de rester à Chelsea pour quelques mois de plus et maintenant pour une autre année. Je me sens très heureux de poursuivre l’aventure à Chelsea», a confié l’international français au journal britannique Times. Le club londonien compte donc maintenir Olivier Giroud, mais aussi le milieu de terrain français N’Golo Kanté qui selon certains médias britanniques, serait sur la liste des joueurs transférables lors du prochain mercato.

Lampard ne veut pas se séparer de N’Golo

«J’ai lu des rumeurs et des discussions sur lui et son futur au club. Je l’ai dit plein de fois, N’Golo est un des meilleurs milieux de terrain du monde et j’aurais adoré jouer avec lui, avec son style de jeu, il a tout…Avoir l’opportunité d’entraîner ce club et d’avoir N’Golo avec nous c’est quelque chose que j’apprécie. Cette saison, malheureusement, à cause de blessures, ça a été dur pour lui. Mais ça fait du bien de le voir en forme maintenant. N’Golo est si important pour nous pour aller de l’avant, on a besoin de lui de façon régulière.», a confié Franck Lampard.